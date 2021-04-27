FDA вновь разрешила использовать вакцину Johnson & Johnson РФПИ договорился о выпуске «Спутник V» в Турции » Роспатент составил перечень важнейших запатентованных разработок для борьбы с COVID-19 За год Роспатент выдал 248 патентов на изобретения, которые оказали существенное влияние на борьбу с COVID-19, в том числе 15 патентов на вакцины, 34 на противовирусную терапию и 25 на диагностические тест-системы. Также отмечены патенты на спрей для носа или жидкость для ингаляций против коронавируса от ФМБА и вакцина против COVID-19 в виде спрея от центра Гамалеи. Год назад для преодоления напряженной эпидемиологической ситуации в России из-за COVID-19 Роспатент запустил программу приоритетного рассмотрения заявок на изобретения и полезные модели в области технологий борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями (например, пневмонией). За год существования программы Роспатент получил 730 заявок на изобретения и полезные модели, предназначенные для борьбы с вирусами и сопутствующими заболеваниями, из них 511 заявок пришлось на изобретения и 219 заявок на полезные модели. Об этом говорится в сообщении Роспатента. Средний срок совершения первого действия в рамках процедуры экспертизы заявок по существу составляет 27 дней. Средняя длительность рассмотрения заявок (от начала сущностного рассмотрения заявки до принятия решения) – 3,8 месяца. Всего за год было принято решение по 352 заявкам, выдано 248 патентов, в том числе: 15 патентов на вакцины;

34 патента на противовирусную терапию вирусных инфекций и их осложнений;

25 патентов на диагностические тест-системы, методы диагностики;

102 патента на дезинфицирующие технологии;

49 патентов на средства индивидуальной защиты;

7 патентов на аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ);

1 патент на робот для забора биоматериала у человека для диагностики COVID-19;

1 патент на телемедицинский комплекс для предупреждения эпидемических чрезвычайных ситуаций. Эксперты Федерального института промышленной собственности (ФИПС) отобрали патенты на изобретения и полезные модели, которые оказали существенное влияние на борьбу с COVID-19. Перечень патентов сформирован в хронологическом порядке: Дата Патент 27 марта 2020 года Астраханские ученые Рубальский Е.О., Гущин В.А., Башкина О.А., Самотруева М.А., Зулькарнеев Э.Р. подали заявку на регистрацию изобретения «Набор синтетических олигонуклеотидов для выявления РНК коронавируса» (патент РФ 2720713). По итогам рассмотрения заявки была запатентована первая отечественная тест-система для выявления РНК коронавируса. 16 апреля 2020 года Сотрудники Научного центра биомедицинских технологий ФМБА подали заявку на регистрацию изобретения на применение гексапептида для подавления цитокинового шторма при COVID-19 (патент РФ 2728939). Впервые был выявлен и запатентован эффект подавления цитокинового шторма гексапептидом. По данным на 22.04.2021, получено 7 патентов на различные формы гексапептида для использования вещества против вирусной инфекции и ее осложнений (патенты РФ 2728939, 2728938, 2728821, 2733269, 2737799, 2737800, 2739572). 23 апреля 2020 года НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи подал заявку на регистрацию вакцины против COVID-19 (патент РФ 2720614). Запатентовано действующее вещество вакцины. Получен первый в мире патент на вакцину против COVID-19. По данным на 22.04.2021, получено 7 патентов на различные формы и компоненты вакцины (патенты РФ 2720614, 2731342, 2731356, 2743963, 2743962, 2744444, 2744442). 7 мая 2020 года Сотрудниками фармацевтической компании «Химрар» подана заявка на регистрацию изобретения на противо-SARS-CoV-2 вирусную фармацевтическую композицию «Авифавир» (патент РФ 2731932). Впервые запатентована отечественная противо-SARSCoV2 вирусная фармацевтическая композиция. По данным на 22.04.2021, получено 6 патентов на различные противокоронавирусные средства (патенты РФ 2744429, 2745985, 2738885, 2745986, 2742116, 2746161). 16 июня 2020 года Научный центр «Вектор» подал две заявки на регистрацию изобретений – тест-системы для идентификации РНК коронавирусов человека SARS и 2019nCoV (патенты РФ 2733665 и 2734300). 1 июля 2020 года Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Центральная Клиническая Больница РАН подал заявку на регистрацию изобретения, раскрывающего технологию определения уровней антител классов IgM, IgG, IgA в сыворотке/плазме крови больных COVID-19 (патент РФ 2730897). Впервые запатентована отечественная технология определения трех иммуноглобулинов IgM, IgG, IgA в крови больных COVID-19. 8 июля 2020 года Ученые новосибирского научного центра «Вектор» подали первую заявку на вакцину против COVID-19 (патент РФ 2733831). По данным на 22.04.2021 получено 7 патентов на различные варианты вакцины против COVID-19 и ее компоненты (патенты РФ 2733831, 2733834, 2733832, 2738081, 2743595, 2743594, 2743593). Впервые запатентована пептидная вакцина против COVID-19. 14 июля 2020 года Институт иммунологии ФМБА подал заявку на препарат, подавляющий репликацию вируса SARS-CoV-2 (патент РФ 2733361). Впервые запатентован отечественный препарат, подавляющий размножение вируса SARS-CoV-2. 7 октября 2020 года Разработчики Шептунов С.А., Нахушев Р.С., Пушкарь Д.Ю. подали заявку на патентование робота для взятия биоматериала для ПЦР-исследования из полости рта (патент РФ 2736541). Получен первый отечественный патент на робот, позволяющий осуществлять забор биоматериала в условиях пандемии. 20 ноября 2020 года Институт биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Центральная Клиническая Больница РАН подал заявку на регистрацию изобретения «Моноклональное антитело к RBD фрагменту в составе S белка вируса SARS-CoV-2» (патент РФ 2744274). Впервые запатентовано отечественное средство, имеющее двойное применение — блокировать инфекцию SARS-CoV-2 и идентифицировать S белок вируса SARS-CoV-2. 21 ноября 2020 года Врачи 67 больницы совместно с учеными МГУ подали заявку на КТ-калькулятор (патент РФ 2742429). Впервые запатентована технология использования искусственного интеллекта для оценки изменения легочной ткани у больных COVID-19, без учета данных компьютерной томографии. 9 февраля 2021 года НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи подал две заявки на применение вакцины против COVID-19 путем интраназального введения и сочетанного интраназального и внутримышечного введения (патенты РФ 2743963 и 2743962). Впервые запатентована форма вакцины против COVID-19 в виде спрея. 21 февраля 2021 года НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Гамалеи подал две заявки на применение вакцины против COVID-19 для ревакцинации и для использования у лиц старше 60 лет и/или имеющих хронические заболевания (патенты РФ 2744444 и 2744442). Впервые запатентована технология вакцинации против COVID-19 лиц старше 60 лет и/или имеющих хронические заболевания. 11 марта 2021 года Институт иммунологии ФМБА подал заявку на комбинированный препарат, подавляющий репликацию вируса SARS-CoV-2 (патент РФ 2746362). Запатентованный препарат предназначен для профилактики и лечения COVID-19, представляет собой спрей для носа или жидкость для ингаляций. pharmvestnik