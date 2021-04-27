FDA вновь разрешила использовать вакцину Johnson & Johnson

Американские агентства FDA и CDC рекомендовали возобновить использование вакцин против COVID-19 после проверки на предмет безопасности. В начале апреля регуляторы настояли на прекращении вакцинации этим препаратом из-за сообщений о тромбозе сосудов.

FDA и американские Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендовали возобновить использование вакцин от COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте FDA.

Там указывается, что агентства провели «тщательный анализ» безопасности препарата. Специалисты изучили риск тромбоза венозных синусов головного мозга (CVST) и других частей тела, включая крупные кровеносные сосуды живота и вены ног, которые сопровождаются тромбоцитопенией или низким количеством тромбоцитов в крови.

На основании этого обзора агентства заключили, «что эта вакцина безопасна и эффективна для предотвращения COVID-19», а ее имеющиеся преимущества перевешивают риски. Они утверждают, что, согласно имеющимся данным, вероятность возникновения синдрома тромбоза – тромбоцитопении (СТТС) после прививки «очень мала».

Тем не менее медработники и поставщики медуслуг должны будут ознакомиться с информационным бюллетенем о вакцине, где будут указаны возможные побочные эффекты.

«Безопасность — наш главный приоритет…Мы уверены, что эта вакцина продолжает соответствовать нашим стандартам безопасности, эффективности и качества. Мы рекомендуем людям, у которых есть вопросы о том, какая вакцина им подходит, обсудить это со своим лечащим врачом», — заявила по этому поводу доктор медицины и исполняющая обязанности комиссара FDA Джанет Вудкок.

FDA и CDC призвали приостановить вакцинацию препаратом от J&J в США 13 апреля. Причиной стали шесть случаев тромбоза у привитых вакциной пациенток. Все они были в возрасте от 18 до 48 лет, одна из них скончалась, а другая была госпитализирована в критическом состоянии. На момент введения ограничений вакцину J&J в США получили почти 7 млн человек.

Николай Соколов

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