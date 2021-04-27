В ЦРПТ заявили о работе системы маркировки лекарств без задержек

После завершения оператором «Честного ЗНАКА» масштабного обновления сервисов система маркировки лекарств работает штатно, обработка документов происходит без очередей. Об этом заявил генеральный директор «Оператор-ЦРПТ» Дмитрий Алхазов на форуме лидеров фармацевтического рынка России.

«Мы добились результата, который позволяет обрабатывать документы сейчас без очередей, – подчеркнул он. – Все новые коды обрабатываются уже на новой платформе».

По словам Алхазова, удалось ускоренными темпами перенести на новую платформу часть кодов, эмитированных до 28 марта, и достичь баланса, при котором задержек в обработке документов нет.

В начале апреля ЦРПТ завершил обновление сервисов маркировки лекарств. Перенастройка документоориентированной системы управления базами данных MongoDB позволила ускорить обработку документов по кодам, эмитированным с 28 марта.

Маркировка лекарств в России стала обязательной с 1 июля 2020 года. Немаркированные лекарства могут легально находиться в обороте до истечения срока их годности, если они произведены до 1 июля 2020 года или до 1 октября 2020 года, если на них получены разрешения спецкомиссии.

Материал партнера: ЦРПТ

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