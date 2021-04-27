Генпрокуратура выявила картельные сговоры почти 20% поставщиков лекарств

Доля поставщиков лекарств на российский рынок , находящихся в картельном сговоре, доходит до 20%. Подобные факты прокуратура выявила в Удмуртии, Пермском крае, Новосибирской, Самарской и других областях.

На фармацевтическом рынке доля картельных сговоров среди поставщиков лекарств составляет 20%. Об этом сообщил первый заместитель генпрокурора России Александр Буксман, выступая на заседании президиума Совета законодателей.

«Картельные сговоры в этой сфере ведут к дополнительным расходам бюджетов, к рискам заключения антиконкурентных соглашений, связанных с участием аффилированных лиц, которые заинтересованы в сохранении наибольшей цены», — отметил Буксман (цитата по «Финмаркет»).

Подобные факты, уточнил он, выявлены в Удмуртии, Пермском крае, Новосибирской, Самарской и других областях.

Выступая в марте на коллегии Генпрокуратуры, президент Владимир Путин заявил, что прокурорам необходимо обращать внимание на картельные сговоры в сфере поставок лекарств, которые приводят к росту цен на препараты, а также следить за соблюдением законодательства в сфере здравоохранения и льготного лекарственного обеспечения.

Фото: epp.genproc.gov.ru

Елена Сидорова

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