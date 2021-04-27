«Пульс» стал победителем конкурса «Платиновая унция»

22 апреля 2021 г. состоялась церемония награждения победителей Всероссийского конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция XXI». В номинации «Компания года», подноминации «Дистрибьютор лекарственных средств» победу одержала компания «Пульс».

Объявляя победителя в этой номинации, генеральный директор аналитической компании Alpharm Анна Ермолаева подчеркнула, что такие качества, как аккуратность, надежность и гарантии поставок, ассоциируются у партнеров со словом «Пульс».

Нынешнего успеха удалось добиться благодаря энергии, профессионализму, целеустремленности команды, поддержке клиентов и поставщиков-производителей, выбравших «Пульс» как основного дистрибьютора, сообщили в компании. В 2021 году «Пульс» отмечает 25-летие, и победа в конкурсе «Платиновая унция» воспринимается как заслуженная награда в юбилейный год.

Материал партнера: «ФК Пульс»

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