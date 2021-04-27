Проект ГК «Протек» «Таблетированная фирма» получил «Платиновую унцию»

Проект ГК «Протек» – книга «Таблетированная фирма» — стал победителем XXI Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» в подноминации «Креатив года» номинации «Коммуникация года». Церемония вручения премии прошла 22 апреля в Москве.

Книга «Таблетированная фирма» посвящена 30-летию российской фарминдустрии и ГК «Протек» — компания отметила юбилей 21 ноября 2020 года.

«В первую очередь я хочу поблагодарить всех участников этого проекта об истории становления фармацевтического бизнеса за поддержку, — отметил генеральный директор ЦВ «Протек» Дмитрий Погребинский во время вручения премии. Отдельное спасибо автору книги «Таблетированная фирма» Дмитрию Кряжеву и его команде. По сути, это первая попытка свести воедино факты об истории зарождения и развития фармацевтического рынка. Компания «Протек», стоявшая у истоков бизнеса и по сегодняшний день являющаяся одним из ведущих игроков, решила взять на себя столь важную, на наш взгляд, миссию. Нам крайне приятно, что экспертное сообщество – аудитория, для которой в первую очередь предназначена книга «Таблетированная фирма», дало проекту самую высокую оценку».

Книга «Таблетированная фирма» вышла в свет в начале декабря 2020 года. Структура книги представлена тремя разделами, соответствующими трем десятилетиям.

Издание содержит интервью 35 спикеров, в том числе основателя группы «Протек» Вадима Якунина, руководителя Аптечного управления Минздрава СССР, основателя компании «Фармимэкс» Александра Апазова, генерального директора комбината «Акрихин» в 1990—2000 годах Ивана Тюляева, директора российского офиса Egis в 1994–2012 годах Ласло Почайи и др.

Материал партнера: ГК «Протек»

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