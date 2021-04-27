Треть видевших рекламу в интернете доверяет постам блогеров про витамины и антибиотики

Рекламу лекарственных препаратов в интернете видели более трети конечных потребителей и этот показатель увеличился по сравнению с доковидным периодом. Соответственно растет и охват рекомендациями блогеров, вовлеченных в рекламу. Показатели доверия к их советам достаточно высоки для отдельных категорий.

С рекламой лекарственных препаратов в интернете сталкивались 35% потребителей, среди которых почти треть (31%) отметили, что видели посты, видео и другие материалы блогеров, в которых они высказывают рекомендации в отношении лекарственных категорий. Об этом свидетельствуют данные IV квартала 2020 года исследования HealthIndex «Мнение конечных потребителей» компании Ipsos. Это существенно больше, чем в 2019 году, когда рекламу лекарств в сети видели 25% респондентов.

Первое место среди рекомендаций блогеров по лекарственным категориям занимают витамины – 15,5% респондентов отметили, что видели информацию о препаратах, представленную в блогах, и это значительно выше, чем по другим категориям лекарственных препаратов. Cущественная доля (33,3%) охваченных рекомендациями потребителей последовала полученным советам. Вторая по упоминаемости категория – препараты от гриппа и простуды (8,5%), на третьем месте находятся средства для снижения веса (5,2%).

Сравнительно небольшая доля потребителей отметила продвижение блогерами антибиотиков (4,7%), но при этом их рекомендациям следовали 33%. Похожая ситуация проявляется в продвижении препаратов для профилактики гриппа и простуды: видели рекомендации 4,1%, а следовали советам 21,7% опрошенных пользователей. По остальным группам показатели доверия существенно ниже.

Шамиль Ахметзянов

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