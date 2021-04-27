Создана межведомственная рабочая группа по внедрению МКБ-11 на территории РФ

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко подписал приказ №385 от 22 апреля 2021 года «О создании Межведомственной рабочей группы по внедрению Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем, одиннадцатого пересмотра на территории РФ». Приказом определены цели и задачи рабочей группы и ее состав. Новое издание Международной классификации болезней (МКБ) Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила в мае 2019 года, а вступит в силу МКБ-11 с 1 января 2022 года.

Приказ Минздрава у себя в телеграм-канале опубликовала директор Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Ольга Кобякова, официально документ пока не представлен. «Принципиальное отличие одиннадцатого пересмотра от предыдущих состоит в смене парадигмы, при которой на место бумажных приходят цифровые технологии, позволяющие обеспечить целостность и прозрачность единого терминологического пространства. МКБ-11 – это большая база структурированных данных и знаний единой международной системы кодирования заболеваний. По сути, это новый подход к кодированию причин заболеваемости и смертности», – написала Кобякова.

Согласно приказу, межведомственная группа создается «в целях выработки предложений и взаимодействия» между федеральными и региональными органами власти, медицинскими и иными организациями по внедрению и адаптации МКБ-11 на территории России. Она будет координировать подготовку плана мероприятий по освоению МКБ-11, разрабатывать предложения по их реализации, решать «иные задачи, возникающие при реализации внедрения МКБ-11».

Группа сможет формировать временные или постоянные подгруппы, экспертные секции, привлекать для участия в работе представителей научных, общественных и иных организаций. Кроме того, группа имеет право запрашивать и получать от федеральных органов исполнительной власти и различных организаций «материалы и информацию по вопросам, входящим в компетенцию межведомственной рабочей группы».

Председателем группы назначен первый заместитель министра здравоохранения РФ Виктор Фисенко. В состав группы также входят представители Минтруда, Минэкономразвития, Федеральной налоговой службы, Федеральной службы государственной статистики, Федерального фонда ОМС и другие.

Директор Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Ольга Кобякова на форуме «Открытые инновации», который прошел 21 октября 2020 года, рассказывала, что переход на МКБ-11 в России будет совершен в четыре этапа: перевод классификации, гармонизация нормативно-справочной информации федерального реестра Минздрава с кодами МКБ, переработка блока отчетной статистической документации и обучение специалистов, которые будут работать в новой системе.

«МКБ-10 – классификатор болезней из прошлой эпохи, он аналоговый. Та модель здравоохранения, которая основывалась на нем, была каталожной. МКБ-11 меняет подход к структурированию информации. Это модель онтологии, которая выстраивает цифровую модель здравоохранения, она может быть синхронизирована не только на национальном уровне, но и на межгосударственном для сопоставления данных», – отмечал тогда замминистра здравоохранения Павел Пугачев.

Международная классификация болезней – нормативный документ для кодирования и учета в статистической информации заболеваемости, причин обращений населения в медицинские учреждения, причин смерти. МКБ-10 внедрена в практику на территории России в 1999 году. На основании МКБ-10 в том числе составляются нормативы оказания медицинской помощи – порядки оказания медпомощи, стандарты медпомощи и клинические рекомендации.

ВОЗ утвердила МКБ-11 в мае 2019 года. Перевод международной классификации на русский язык должен быть завершен в 2021 году, затем будет организовано необходимое обучение медицинских и фармацевтических работников в стране. МКБ-11 вступит в силу 1 января 2022 года, переход на новую классификацию в России должен завершиться к 2025 году.

Одним из ключевых изменений в МКБ-11 является перенос состояния «трансгендерность» из раздела, посвященного психическим расстройствам, в категорию тех, что связаны с сексуальным здоровьем. В действующей с 1994 года МКБ-10 состояние «трансгендерность» (несовпадение гендерной принадлежности человека с его биологическим полом) проходило под кодом F64 и относилось к группе «расстройства половой идентификации». Данный раздел в новой редакции был исключен, теперь трансгендерность характеризуется как «гендерное несоответствие» и проходит по кодам HA60, HA61 и H6Z.

Также в МКБ-11 изменятся количество нозологий, номера кодов, кодирование классов и их количество (вместо 21 будет 26). В документе появились новые классы, среди них: 7 – нарушение сна и бодрствования; 17 – состояния, связанные с сексуальным здоровьем; 26 – традиционная медицина (народная медицина, необязательный класс, созданный по просьбе восточных стран); 1 – грипп; 8 – инсульты (из болезней системы кровообращения перешел в класс болезней нервной системы).