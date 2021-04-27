«Фармасинтез» намерен поставить в Индию 1 млн упаковок Ремдеформа

Российская фармацевтическая компания Викрама Пунии «Фармасинтез» предложила поставить в Индию 1 млн упаковок дженерика ремдесивира – Ремдеформа, используемого в борьбе с COVID-19. Как сообщили Vademecum в компании, возможны два варианта законного экспорта российского препарата в республику: на основании специальной лицензии либо в качестве гуманитарной помощи. В последние пять дней в Индии происходят крупные вспышки коронавирусной инфекции, 26 апреля в стране был зафиксирован пятый подряд мировой антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом – 352 991 человек за прошедшие сутки. Российская фармацевтическая компания Викрама Пунии «Фармасинтез» предложила поставить в Индию 1 млн упаковок дженерика ремдесивира – Ремдеформа, используемого в борьбе с COVID-19. Как сообщили Vademecum в компании, возможны два варианта законного экспорта российского препарата в республику: на основании специальной лицензии либо в качестве гуманитарной помощи. В последние пять дней в Индии происходят крупные вспышки коронавирусной инфекции, 26 апреля в стране был зафиксирован пятый подряд мировой антирекорд по количеству заразившихся коронавирусом – 352 991 человек за прошедшие сутки.

«Фармасинтез» с января 2021 года владеет лицензией на Ремдеформ, согласно которой компания может производить и продавать препарат без согласия патентообладателя. Оригинальный препарат известен под ТН Веклури, патентом на него обладает американская Gilead Sciences, она оспаривает выдачу принудительной лицензии в Верховном суде РФ.

«Учитывая, что ремдесивир охраняется патентами на территории как Российской Федерации, так и Республики Индия, поставка указанного препарата в Индию возможна на основании лицензии на экспорт препарата, выданной Правительством Российской Федерации по запросу Правительства Республики Индия на основании ст. 31-bis Соглашения ТРИПС. Либо же поставка Ремдеформа может быть осуществлена незамедлительно в рамках оказания Россией гуманитарной помощи Индии», – сообщили в «Фармасинтезе». В компании также отметили, что готовы до конца мая 2021 года отгрузить до 1 млн упаковок Ремдеформа.

В Индии ремдесивир производят семь фармацевтических компаний – Cipla, Dr. Reddy’s Laboratories, Hetero Labs, Jubilant Lifesciences, Syngene, Biocon и Cadila Healthcare. Однако запасы препарата сократились из-за роста числа инфицированных COVID-19 в стране. Индия пятый день подряд устанавливает мировой антирекорд суточного прироста заразившихся COVID-19. Общее число инфицированных за время пандемии в стране достигло 17,3 млн человек.

Помощь Индии уже начали оказывать некоторые страны. Например, США в срочном порядке приняли решение о предоставлении властям Индии лекарственных средств, экспресс-тестов, аппаратов искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты, а также сырья для производства препарата Covishield (индийское название вакцины от AstraZeneca), а Великобритания отправила в Индию партию медицинского оборудования, в том числе и аппараты ИВЛ.

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