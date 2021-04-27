В Тыве сменился министр здравоохранения

Врио главы Республики Тыва Владислав Ховалыг назначил исполняющим обязанности министра здравоохранения региона Анатолия Югая, заместителя главного врача по хирургии Республиканской больницы №1. Он сменит на посту Артыша Сата, возглавлявшего ведомство с декабря 2019 года. Сат покинул пост в связи с отставкой регионального правительства, о которой Владислав Ховалыг объявил 26 апреля.

«Нам требуется перегруппировка сил и перезагрузка. Именно поэтому я принял решение об отставке правительства. Указ подписан и датирован сегодняшним днем. <…> Это решение взвешенное и выверенное. Оно продиктовано самой жизнью и не является политическим решением, которое нужно драматизировать», – отметил Ховалыг.

Анатолий Югай родился в городе Чадан (Республика Тыва). В 1997 году окончил Казахский медицинский институт им. С.Д. Асфендиярова в Алма-Ате по специальности «лечебное дело». Прошел интернатуру в Красноярском государственном медицинском университете по специальности «хирургия». Работает в сфере здравоохранения 23 года.

Ушедший в отставку Артыш Сат проработал в министерстве с декабря 2019 года. Он окончил в 2006 году Алтайский государственный медицинский институт. На базе Республиканской больницы проходил интернатуру по специальности «стоматология» с 2006 по 2007 год, затем до 2009 года – ординатуру по специальности «ортопедическая стоматология» на базе Алтайского ГМУ.

В течение четырех месяцев в 2009 году Сат работал в должности заместителя главного врача по организационно-методической работе в Каа-Хемской центральной клинической больнице, в 2012 году – главным специалистом управления организации лечебной помощи и лекарственного обеспечения Минздравсоцразвития Республики Тыва, а затем – главным врачом в Эрзинской центральной клинической больнице.

В Республике Алтай 15 апреля на должность и. о. главы регионального Минздрава также была назначена бывшая главврач барнаульского Федерального центра травматологии, ортопедии и эндопротезирования Людмила Григоричева, кроме того, она назначена первым заместителем министра здравоохранения Республики Алтай. Исполнять обязанности главы Минздрава региона она будет до назначения нового министра.