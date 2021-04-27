Опубликованы данные о влиянии COVID-19 на различные системы организма

В журнале Nature опубликована научная статья, посвященная последствиям новой коронавирусной инфекции. Авторы проанализировали базу данных Министерства по делам ветеранов США и обнаружили, что у переболевших COVID-19 возникают проблемы с органами дыхания, сердечно-сосудистой и нервной системами, а также нарушение обмена веществ, психические расстройства и другие осложнения. Тяжесть последствий зависит от течения заболевания, но осложнения в той или иной степени были зафиксированы как у госпитализированных пациентов, так и прошедших амбулаторное лечение. В журнале Nature опубликована научная статья, посвященная последствиям новой коронавирусной инфекции. Авторы проанализировали базу данных Министерства по делам ветеранов США и обнаружили, что у переболевших COVID-19 возникают проблемы с органами дыхания, сердечно-сосудистой и нервной системами, а также нарушение обмена веществ, психические расстройства и другие осложнения. Тяжесть последствий зависит от течения заболевания, но осложнения в той или иной степени были зафиксированы как у госпитализированных пациентов, так и прошедших амбулаторное лечение.

В исследовании сравнивались показатели здоровья у 73 435 переболевших COVID-19 и 4,9 млн человек, не перенесших это заболевание, а также лекарственные назначения и результаты лабораторных исследований. Ученые пришли к выводу, что постковидный синдром может возникнуть вне зависимости от того, в какой форме человек перенес COVID-19. Отдельно сравнивалось состояние здоровья у 13 654 человек, перенесших COVID-19, и 13 997 человек, переболевших гриппом. Оказалось, что риск смерти и возникновения осложнений гораздо выше после коронавирусной инфекции.

Через шесть месяцев после выздоровления у людей, которые не были госпитализированы, чаще всего возникали респираторные заболевания, а также фиксировались случаи дыхательной недостаточности и заболеваний нижних дыхательных путей. Это подтверждается ростом назначений противокашлевых, отхаркивающих, противоастматических лекарственных средств и глюкокортикоидов. Также заметной оказалась доля расстройств нервной системы, головная боль, нарушения сна, повышение тревожности. В этом случае увеличивалось применение неопиоидных и опиоидных анальгетиков, антидепрессантов и седативных средств.

Метаболический эффект после COVID-19 проявился в нарушении липидного обмена, возникновении сахарного диабета, ожирения. Со стороны сердечно-сосудистой системы были зафиксированы такие осложнения, как гипертония, аритмия, коронарный атеросклероз, сердечная недостаточность. Со стороны ЖКТ – желудочно-кишечные расстройства, дисфагия, боль в животе и так далее.

Минздрав РФ в 2020 году разработал рекомендации по реабилитации после COVID-19. Согласно им, восстановительное лечение начинается еще в терапевтическом отделении – с целью улучшения вентиляции легких, повышения общей физической выносливости пациентов и так далее. Рекомендуется выполнять дыхательные упражнения, использовать метод постурального дренажа, при отсутствии мокроты рекомендуется использовать ингаляции физиологического раствора и другое. Далее пациент направляется в отделение медицинской реабилитации, где также проводится дыхательная гимнастика, добавляются физические упражнения, физиотерапия. Затем работа продолжается на амбулаторном этапе.

Программа госгарантий тоже предполагает реабилитацию после коронавирусной инфекции. В 2020 году ее, по данным ФФОМС, прошли 19 тысяч россиян – это менее 1% переболевших. Глава ФФОМС Елена Чернякова отмечала, что стоимость курса реабилитации в 2021 году по ОМС составит 39,6 тысячи рублей. Однако не все регионы смогли запланировать финансирование на это направление. Например, не удалось это сделать в Забайкальском крае.

На 25 апреля 2021 года в России выявлено 4,76 млн случаев заболевания COVID-19, в том числе 8 780 за последние сутки. Выздоровели 4,4 млн пациентов, скончались 108 232 человека.