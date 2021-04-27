СФ одобрил законопроект о выпуске лекарств без согласия патентообладателя

Совет Федерации на пленарном заседании 23 апреля одобрил законопроект об использовании правительством изобретений и полезных моделей в сфере здравоохранения, а также выпуске лекарства без разрешения патентообладателя в интересах национальной безопасности в экстренных случаях.

Действующие нормы Гражданского кодекса предусматривают, что правительство «имеет право в интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения, полезной модели или промышленного образца без согласия патентообладателя с уведомлением его об этом в кратчайший срок и с выплатой ему соразмерной компенсации».

Законопроект уточняет, что такое право возникает «в случае крайней необходимости, связанной с обеспечением обороны и безопасности государства, охраной жизни и здоровья граждан». Методика определения размера компенсации и порядок ее выплаты будут утверждаться правительством.

Предложенные изменения создают возможность оперативно восполнить отсутствие или недостаток в стране иностранных запатентованных лекарственных средств или медицинских изделий, утверждают разработчики законопроекта. Возможность принудительного воздействия государства на недобросовестного правообладателя уже предусмотрена международными актами.

gxpnews