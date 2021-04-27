Эксперты обсудили недостатки методики расчета внутренних референтных цен

О несовершенстве методики расчета внутренних референтных цен говорят давно. Эксперты считают, что необходимо учитывать большее число характеристик препарата при проведении госзакупок. Для этого нужно изменить методику формирования ЕСКЛП.

Текущая методика формирования референтных цен для цели закупок не позволяет установить цены, которые соответствуют рыночным. Об этом вновь напомнил независимый эксперт Алексей Федоров на Форуме лидеров фармацевтического рынка России (организатор Advantix Pharma), передает корреспондент «ФВ».

Внутренние референтные цены рассчитываются на основе средневзвешенных цен по результатам ранее заключенных контрактов. При этом Единый справочник-каталог лекарственных препаратов (ЕСКЛП), который лежит в основе расчета, агрегируется только по трем критериям: МНН, лекарственная форма и дозировка. В таком случае не учитываются никакие другие различия между лекарствами, которые также влияют на цену препарата.

«Самый очевидный пример — форма выпуска. С точки зрения действующего реферирования цен препарат во флаконе и препарат в шприце (или другой форме выпуска) входят в один узел справочника — МНН. Это означает, что цены закупок препаратов во флаконах сливаются в одну группу вместе с ценами закупок препаратов в шприцах», — говорит Федоров.

В итоге цена зависит от того, какую форму выпуска заказчик покупает в большем объеме. «Если покупают большее количество флаконов, то цена будет занижена, а если закупают больше шприцов, то цена будет завышена», — пояснил эксперт.

Федоров отметил, что если внутренние референтные цены будут использоваться не только в закупках, но и в других инструментах лекобеспечения, например при лекарственном возмещении, то текущая методика их определения может негативно повлиять на доступность препаратов для пациентов.

«Для того чтобы внутреннее ценообразование заработало корректно, необходимо изменить методику формирования ЕСКЛП, включить большее количество характеристик, которые могут учитываться при закупках», — заключил Федоров.

На примере ВОЗ

С ним согласился директор по индустриальной политике Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) в России Александр Мартыненко. Он отметил, что механизм расчета цены важен не только для поведения госзакупок, но и для процедуры определения взаимозаменяемости препаратов и для включения лекарственных средств в различные перечни.

Он также привел в пример перечень основных лекарственных средств Всемирной организации здравоохранения. «Если взять за основу перечень ВОЗ, который регулярно обновляется, и проанализировать, каким образом агрегируются лекарственные формы и дозировки, то можно увидеть, что никакого автоматического агрегирования нет. Оно происходит не только на основе специфики каждой конкретной формы, но и на основе специфики нозологий, для которых предназначен препарат, — пояснил Мартыненко, — не автоматический, а очень аккуратный, избирательный, экспертный подход».

Маргарита Грошева

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