Казахстан начал прививать граждан своей вакциной от коронавируса QazVac

В Казахстане началась вакцинация препаратом от коронавируса собственного производства QazVac, сообщает местный портал Tengrinews. Им уже привился глава Минздрава Казахстана Алексей Цой.

Местный телеканал «24» отмечает, что 6 тыс. доз QazVac получат города Нур-Султан и Алматы, еще 4 тыс. – город Шымкент, Карагандинская, Восточно-Казахстанская и Алматинская области. В остальные регионы страны доставят по 2 тыс. доз, граждане сами смогут решать, прививаться ли им QazVac или российским «Спутником V». Вторую партию вакцины, в которую войдут 50 тыс. доз, выпустят в мае, дальше производство будут наращивать до 500—600 тыс. доз в месяц.

Вакцина Казахстана уже прошла две фазы клинических испытаний, третья должна завершиться 9 июня, заявил Цой. Эффективность препарата на данный момент составляет 96%.

Фото: gov.kz

Григорий Дубов

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