Бангладеш зарегистрировал «Спутник V»

Российский фонд прямых инвестиций объявил о решении Главного управления по контролю за лекарствами Бангладеш одобрить применение в стране российской вакцины «Спутник V».

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) объявил о решении Главного управления по контролю за лекарствами (DGDA) при Министерстве здравоохранения Народной Республики Бангладеш одобрить применение в стране российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

Регистрация осуществлена в рамках ускоренной. Народная Республика Бангладеш стала 62-й страной, в которой зарегистрирован «Спутник V». Общее число жителей этих государств составляет 3,2 млрд человек.

В апреле вакцину зарегистрировали Панама и Индия. Сейчас вакцина проходит процедуру одобрения в ЕС. Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил 27 апреля, что эксперты Европейского агентства лекарственных средств завершили первый этап экспертизы «Спутник V» в России и готовятся к инспекции производственных площадок.

Елена Сидорова

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