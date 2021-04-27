Хакеры попытались получить доступ к технологиям создания «ЭпиВакКороны»

В период пандемии количество кибератак на информационные ресурсы НЦ «Вектор» выросло в четыре раза. Целью атак были технологии создания вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона», считают российские спецслужбы.

Российские специалисты зафиксировали рост кибератак на разработчиков вакцин от коронавируса в период пандемии. Хакеры пытались получить доступ к разработкам центра «Вектор». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ, созданный по приказу руководства ФСБ) Николая Мурашова.

«Несмотря на насаждаемый в иностранных СМИ тезис о неэффективности российской вакцины от COVID-19, в период ее создания зафиксировано четырехкратное увеличение количества компьютерных атак на информационные ресурсы разработчика», – сказал Мурашов.

По его словам, все компьютерные атаки проводились с целью получить несанкционированный доступ к информационным ресурсам организации, что свидетельствует о планах заполучить технологии создания вакцины «ЭпиВакКорона» от COVID-19.

Подобные атаки на разработчиков вакцин от коронавируса проходят постоянно. В частности, в середине февраля сообщалось, что Северная Корея попыталась взломать серверы американской фармацевтической компании Pfizer с целью украсть технологию производства вакцины от COVID-19.

В декабре 2020 года Европейское агентство по лекарственным средствам подверглось хакерскому нападению, в результате которого злоумышленники получили доступ к документам о вакцине от COVID-19, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech.

Елена Сидорова

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