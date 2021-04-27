АПФ предложила создать перечень подпадающих под закон о потреблении алкоголя препаратов

Действующее законодательство предусматривает создание перечня препаратов, которые не попадают под регулирование закона о потреблении алкоголя. АПФ предложила, наоборот, формировать список препаратов, подлежащих контролю.

Национальная ассоциация производителей фармацевтической продукции и медицинских изделий (АПФ) предложила создать перечень спиртосодержащих лекарственных препаратов, на которые распространяется действие Федерального закона № 171-ФЗ от 22.11.95 «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

В ассоциации отметили, что такие препараты составляют 5% от числа всех зарегистрированных в стране лекарственных средств. В таком случае спиртосодержащие лекарства с МНН этанол, указанные в Государственном реестре лекарственных средств, должны будут автоматически включаться в перечень.

В АПФ указывают, что аналогичный принцип работает в отношении наркотических и сильнодействующих препаратов – составляется перечень лекарств, которые подлежат контролю, а не наоборот. Для ведения такого списка в том числе потребуются изменения в ст.1 п.4 Закона № 171-ФЗ.

Маргарита Грошева

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