Чистая прибыль Novartis в I квартале 2021 года упала на 5%

Швейцарская Novartis в первом квартале этого года снизила чистую прибыль на 5% по сравнению с прошлым годом. Аналитики ожидали лучших результатов, но ограничения из-за COVID-19 и проблемы с поставками испортили общую картину.

Компания Novartis опубликовала финансовые результаты за I квартал 2021 года. Согласно этим данным, чистая прибыль компании снизилась на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года. При этом чистая прибыль от основной деятельности компании упала на 4%, с 3,5 млрд до 3,4 млрд долл. CNBC сообщает, что эти результаты не оправдали ожиданий аналитиков, они явились следствием ограничений, связанных с COVID-19, и сбоев в поставках препаратов.

В то же время в I квартале продажи компании выросли на 1% и составили 12,4 млрд долл., аналитики прогнозировали результат в 12,5 млрд долл. Далее в этом году Novartis ожидает рост продаж, по крайней мере, на несколько процентных пунктов.

Генеральный директор Novartis Васант Нарасимхан также сообщил, что бизнес, связанный с инновационными препаратами, возвращается к росту. «В некоторых [мировых] регионах продолжают сохраняться ограничения и происходить сбои, связанные с COVID-19», — сказал он, добавив, что пандемия COVID-19 также привела к слабым показателям продаж лекарственных средств, которые производятся подразделением компании Sandoz.

У Sandoz за тот же период продажи упали на 9%, до 2,3 млрд долл. Компания ожидает, что ее выручка за полный год окажется ниже, чем в 2020 году.

На прошлой неделе «ФВ» сообщал, что доходы компании Biogen упали на 24% в I квартале. За первые три месяца 2021 года Biogen заработала 2,7 млрд долл. по сравнению с 3,53 млрд долл. за тот же период прошлого года. При этом выручка компании упала почти на 70%, с 1,4 млрд в прошлом году до 410 млн долл. в этом.

Николай Соколов

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