AIPM направила в Госдуму пакет поправок в Закон о контрактной системе

Ассоциация AIPM предложила поправки в 44-ФЗ, которые позволят заключать инновационные модели госконтрактов. Это в частности позволит снизить цену при закупке препаратов. Поправки направлены в Госдуму для рассмотрения.

Ассоциация AIPM направила в Государственную думу пакет поправок, которые касаются совершенствования законодательства о государственных закупках лекарственных препаратов. Об этом заявил директор по индустриальной политике AIPM Россия Александр Мартыненко на Форуме лидеров фармацевтического рынка России, организованного Advantix Pharma, передает корреспондент «ФВ».

Поправки предложены для проработки законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения и оптимизации порядка осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». «ФВ» ознакомился с документом.

Предлагаемые изменения в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013 расширят возможности для заключения инновационных моделей государственных контрактов. Их использование позволит дополнительно снизить цены на лекарственную терапию, обеспечить доступ пациентов к современным и высокозатратным методам лечения, а также использовать механизмы оплаты за поставленные препараты с учетом результатов терапии, указывают в ассоциации.

В частности поправки дадут возможность:

заключать контракты по модели «цена — объем», которые предусматривают снижение единичных расценок в ходе исполнения контракта по мере увеличения количества заказанных лекарственных препаратов (это дает возможность использовать потенциал контрактов с неизвестным объемом закупки);

использовать модель risk-sharing, в соответствии с которой фармацевтические производители обязуются вернуть оплату либо компенсировать расходы, если терапия у отдельных пациентов окажется неэффективной;

заключать прямые (в том числе долгосрочные) контракты по результатам проведения переговоров с производителями;

заключать долгосрочные контракты на срок более трех лет в отношении запатентованных препаратов (но не более срока действия патентной защиты) без дополнительных инвестиционных обязательств поставщика;

заключать прямые (в том числе долгосрочные) контракты по результатам проведения переговоров с производителями.

К тому же, ассоциация предложила обязать участников аукциона предоставлять гарантийное письмо (декларацию) о том, что поставка товара не нарушит права третьих лиц, в том числе исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. В случае, если будет установлен факт предоставления участником недостоверной информации по этому вопросу, заказчик будет иметь право отклонить заявку. Кроме того, согласно изменениям, поставщик будет обязан возместить убытки, понесенные заказчиком в результате нарушения патентных прав.

Фото: duma.gov.ru

Маргарита Грошева

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