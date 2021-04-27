Путин поручил проверить лекарственное обеспечение граждан

Путин поручил правительству до 1 июля доложить об итогах проверки обеспечения лекарствами отдельных категорий граждан, в том числе детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, а также завершить формирование регистра льготников.

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами правительства, которое состоялось 8 апреля. Документ опубликован на сайте Кремля.

Так, правительству и региональным властям поручено до 1 июля 2021 года проверить оказание медицинской помощи детям с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе орфанными, а также приобретение для них лекарств, медизделий, технических средств реабилитации. На эти мероприятия должны быть направлены бюджетные средства в полном объеме, указано в поручении.

Кроме того, поручено завершить формирование федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарствами, медизделиями и продуктами лечебного питания за счет бюджета. На основе анализа сведений из этого регистра необходимо провести «комплексную оценку состояния лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан». Доклад об этом должен быть сделан до 1 июля.

Постановление о правилах ведения регистра подписано в октябре 2020 года. В него вносится информация обо всех льготниках – и федеральных, и региональных. Это будут сведения о количестве таких граждан, диагнозе и категории их заболеваний, об обеспеченности лекарствами каждого из них.

Единый список позволит вовремя планировать закупки и отслеживать остатки медикаментов, а главное – контролировать, чтобы все льготники получали необходимые препараты в полном объеме. Кроме того, при смене места жительства гражданам станет проще подтвердить свое право на получение поддержки от государства.

Регистр будет обновляться на постоянной основе. Отвечать за это будет Минздрав.

Фото: kremlin.ru

Елена Сидорова

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