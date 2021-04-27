Государство нацелено на заключение двух- и трехлетних контрактов с фармкомпаниями

Регуляторы ожидают от фармкомпаний бесперебойных и ритмичных поставок препаратов на российский рынок. В свою очередь государство готово заключать с производителями долгосрочные контракты, чтобы закрепить обязательства, считает глава центра лекобеспечения. Пока финансовые ограничения регионов не позволяют делать запасы препаратов для пациентов на длительный срок.

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения выступил за заключение двух- и трехлетних контрактов с фармкомпаниями, которые поставляют препараты для реализации федеральных программ. Об этом заявила и.о. директора центра Елена Максимкина в ходе сессии «Приоритеты политики лекарственного обеспечения и ожидания регуляторов от фармацевтических компаний на рынке России» Форума лидеров фармацевтического рынка России (организатор Advantix Pharma), передает корреспондент «ФВ».

«Может быть, есть целесообразность и в более долгосрочных контрактах со встречными обязательствами, но это более сложная проблематика. В рамках текущей деятельности 2–3-летние контракты при надлежащем падении цены будут нас устраивать», – сказала Максимкина. Она добавила, что центр находится в постоянном переговорном процессе с производителями.

В последние годы в России интенсивно проходил процесс централизации закупок по федеральным программам лекобеспечения. Поэтому процесс ускорит и создание единого федерального регистра льготополучателей, считает глава центра лекобеспечения.

«Лекарственная терапия онкозаболеваний, где уже выделены деньги, получение препаратов, которые должны вводиться под наблюдением врача, в рамках программы высокозатратных нозологий – эти процессы требуют интеграции стационарного и амбулаторного звеньев здравоохранения», – сказала Максимкина.

Она добавила, что объемы госзакупок увеличиваются в связи с появлением дополнительных источников финансирования, в частности средств, полученных от повышенного подоходного налога.

«Мы ожидаем от фармкомпаний исполнения обязательств по бесперебойному наличию препаратов на рынке. Это касается и зарубежных поставок, и внутреннего производства. Правительство предоставило субъектам право отпуска пациентам с хроническими заболеваниями препаратов на срок до 180 дней. Но не всегда так получается, потому что ограничение финансовых средств не позволяет большинству субъектов проводить закупки на длительный период», – рассказала Елена Максимкина.

Ольга Коберник

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