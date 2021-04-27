Сбер откроет в отделениях банка «Сбер Еаптеки»

Сбер планирует в тестовом режиме открыть аптечные пункты на площадях своих банковских отделений и будет развивать собственные марки дженериков. Доступность лекарств планируется увеличить за счет возможности их дозированной продажи.

Сбер планирует открывать в тестовом режиме в своих отделениях «Сбер Еаптеки». Компания также будет работать над развитием своих частных марок лекарств – дженериков, пишет ТАСС со ссылкой на первого зампреда правления Сбербанка Льва Хасиса.

«Мы планируем сейчас провести пилоты по открытию физических «Сбер Еаптек» на площадях наших отделений банков и, если мы увидим, что нашим клиентам понравится возможность совместить поход в банк с тем, чтобы заглянуть в аптеку, то мы это будем расширять. И за счет того, что мы будем предоставлять помещение для аптеки на очень льготных условиях, она сможет предлагать более низкие цены», – сказал Хасис.

Также Хасис сообщил, что компания будет работать над развитием своих частных марок лекарственных препаратов – дженериков с доступными ценами.

Топ-менеджер Сбербанка также отметил, что одним из направлений по увеличению доступности лекарств станет возможность их дозированной продажи.

«Мы будем очень активно работать с производителями лекарств и с нашими сервисами здравоохранения, чтобы оптимизировать фасовки лекарств. Это позволит дать возможность клиентам покупать не большие флаконы, а ровно столько, сколько нужно и прописал врач», – отметил он.

В октябре 2020 года Сбер и группа компаний «Р- фарм» подписали соглашение о совместной покупке пакета акций компании «Еаптека» и инвестициях в ее развитие. Тогда сообщалось, что 45% компании перейдет к основателю «Р-Фарм» Алексею Репику, который выкупил часть «Еаптеки» еще в 2019 году, еще 45% будет принадлежать Сберу, а оставшиеся 10% останутся под контролем семьи Буздалиных.

Фото: Екатерина Погонцева

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