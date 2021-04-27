Аптечная сеть «36,6» планирует развиваться через спальные районы

Сеть «36,6» сделает ставку на развитие в спальных районах Москвы. После пандемии трафик так и не вернулся в центральные точки города в полной мере.

Аптечная сеть «36,6» планирует развитие через массовые застройки спальных районов Москвы. Об этом «ФВ» рассказали в компании. Несмотря на снятие ограничений, трафик в центре города так и не вернулся на прежний уровень, поэтому центральные точки больше не являются приоритетом бренда, пояснил «ФВ» руководитель департамента недвижимости ПАО «Аптечная сеть 36,6» Артем Овчинников.

«С развитием пандемии акцент в развитии аптечной сети был сделан в пользу спальных районов, особенно массовой застройки», – заявил он.

Руслан Мавлиханов

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