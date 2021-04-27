Внедрение компенсационной схемы лекарственного обеспечения может начаться через два года

Переход от массовых госзакупок к компенсации стоимости препаратов в аптечных организациях может начаться в ближайшие два года. Это потребует интеграции ресурсов федерального и территориального фондов ОМС, считает глава центра лекобеспечения. Внедрение этого инструмента позволит рационально использовать бюджетные средства и избегать дефектуры в периоды повышенного спроса на определенные группы медикаментов.

Прогнозом по внедрению компенсационной схемы лекобеспечения поделилась 27 апреля и.о. директора Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Елена Максимкина в ходе сессии «Приоритеты политики лекарственного обеспечения и ожидания регуляторов от фармацевтических компаний на рынке России» Форума лидеров фармацевтического рынка России (организатор Advantix Pharma), передает корреспондент «ФВ».

Она отметила, что этот шаг даст возможность иного, эффективного использования бюджетных средств. «В условиях ажиотажного спроса в конце 2020 года правительство выделило средства, чтобы предоставить препараты пациентам с COVID-19, которым не требовался перевод в стационар. Часть этих препаратов уже была в аптечных организациях, но их нельзя было выкупить обратно. Между тем наблюдалась дефектура плановых закупок, потому что у производителей были обязательства, в том числе в отношении дистрибьюторов и аптечных организаций», – привела пример Максимкина.

Она отметила, что создание инструментов компенсационной программы потребует времени, поскольку большинство из них счетные. Елена Максимкина выразила надежду, что первые шаги в этом направлении будут сделаны в ближайшие два года. «Все будет зависеть от смелости людей, принимающих решения. Чем быстрее мы будем к этому двигаться, тем о более рациональном использовании ресурсов будет идти речь», – резюмировала она.

Ольга Коберник

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