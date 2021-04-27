Аптекам не стоит делать ставку на дисконт

На аптечном рынке наблюдается кризис экономической модели, активно применяемой в предыдущие годы: эра аптек-дискаунтеров закончилась, считает управляющий партнер компании «Проектирование систем управления» Павел Лисовский.

Предшествующий успех формата дискаунтера привел к открытию избыточного количества таких аптек, что подорвало саму концепцию. Большой поток покупателей обеспечивается не столько низкой наценкой, сколько разным уровнем цен относительно среднерыночной цены. Теперь большинство крупных аптечных сетей сравнялись по уровню розничных цен. Это одна из причин, по которой аптечным сетям больше нет смысла делать ставку на развитие дискаунтеров, объясняет Павел Лисовский.

Грядущий рост уровня цен в аптечных дискаунтерах, по его словам, определен следующими факторами:

необходимостью поддерживать маржинальность аптечного бизнеса;

достаточно слабым уровнем организации основных процессов в сетях;

низкой долей прямых контрактов в поставках у многих участников;

ускорением глобальной и страновой инфляции;

сокращением маркетинговых выплат;

кризисом модели высокомаржинальных товаров.

Оксана Баранова

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