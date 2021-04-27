США поделятся с другими странами 60 млн доз вакцин AstraZeneca

В ближайшие несколько недель США поделятся с другими странами примерно 60 млн доз вакцины от COVID-19 британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca и Оксфордского университета, сообщил в Twitter главный советник Белого дома по борьбе с коронавирусом Энди Славитт.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила во время встречи с журналистами, что Соединенные Штаты полагаются на поставки производителей других доступных вакцин.

«В борьбе с COVID-19 нам не понадобится использовать AstraZeneca в течение следующих нескольких месяцев», – отметила она.

По словам Псаки, в ближайшие недели для экспорта будут подготовлены уже произведенные 10 млн доз. Вакцина AstraZeneca так и не была разрешена для экстренного применения Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США, поэтому американскому регулятору необходимо проверить качество препаратов перед их отправкой. Еще около 50 млн доз находятся сейчас в производстве и будут экспортированы в другие страны в мае и июне.

Как пишет газета Financial Times со ссылкой на лиц, проинформированных о планах Администрации Президента США, процесс подготовки вакцин к отправке был бы намного быстрее, если бы не производственные проблемы на заводе компании Emergent BioSolution в Балтиморе, где осуществлялось производство вакцин компаний AstraZeneca и Johnson & Johnson (J&J). Местные рабочие случайно смешали ингредиенты двух препаратов, в результате чего было испорчено 15 млн доз вакцины.

AstraZeneca больше не производит вакцину на этом заводе. Контроль над производством перешел к J&J.

Администрация Байдена все еще не определила, как будет проходить процесс распределения британской вакцины и в какие государства она будет доставлена. Некоторые эксперты призывают обеспечить препаратами Индию, где количество случаев заражения коронавирусом достигло рекордных показателей.

Владимир Заболотских

pharmvestnik