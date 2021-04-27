Работу губернаторов будут оценивать по количеству оформленных электронных льготных рецептов

Губернаторам придется больше уделять внимание внедрению электронного льготного рецепта. Это станет одним из показателей эффективности работы глав регионов.
Об эффективности работы губернаторов будут судить по доле граждан, получающих электронный рецепт для льготных лекарств. Без системы электронного рецепта страна не сможет приблизиться к теме лекарственного возмещения. Об этом рассказал руководитель центра компетенций цифровой трансформации сферы здравоохранения ФГБУ «Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения» Михаил Левин во время сессии «Электронный рецепт: старт дан» в рамках Форума лидеров фармацевтического рынка России (организатор Advantix Pharma) 26 апреля, передает корреспондент «ФВ».
«Такой показатель, как «доля граждан, получающих электронный рецепт по льготе, от общего объема льготного отпуска», вошел в критерии оценки эффективности работы глав субъектов, — прокомментировал Левин. — Поэтому на этой теме будет сфокусировано внимание губернаторов. Это большой плюс с точки зрения скорейшего полномасштабного запуска системы электронных рецептов».
Когда к системе подключится и коммерческий сектор, станет понятно, сколько средств тратит население на покупку медикаментов, чтобы можно было проработать проект по лекарственному возмещению, резюмировал эксперт.
В середине апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда 210,5 млн руб. на развитие Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ). Это поможет ускорить перевод госуслуг в электронный вид и предоставлять их по принципу цифровых суперсервисов. Деньги пойдут на оплату государственных контрактов в сфере информационно-коммуникационных технологий, которые были заключены в 2020 году для развития подсистем ЕГИСЗ. Завершить расчеты по этим контрактам необходимо до 1 июня 2021 года. Предполагается, что к 2024 году по всей России заработают система электронных рецептов и автоматизированное управление льготным лекарственным обеспечением.
Фото: Екатерина Погонцева
Екатерина Погонцева
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