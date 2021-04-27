Эксперты предложили законодательно закрепить порядок прямых переговоров с фармпроизводителями

Государству необходимо проводить прямые переговоры с производителями лекарственных препаратов при централизованных закупках. Но такой механизм должен быть законодательно урегулирован, отметил независимый эксперт Алексей Федоров на Форуме лидеров фармацевтического рынка России (организатор Advantix Pharma), передает корреспондент «ФВ».

Необходимо определить общие правила таких переговоров и площадку для их проведения. При этом процедура не должна «жестко связывать руки государству», отметил Федоров. «Возможные варианты принятия решений должны быть достаточно широки для государства. В самом начале пути мы все сделали для того, чтобы закрутить гайки на максимум, прийти к прозрачным антикоррупционным аукционам. Теперь пришло время их расслабить, поскольку мы видим, что максимально закрученные гайки не всегда приносят пользу обществу», — сказал Федоров.

Директор по индустриальной политике Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) в России Александр Мартыненко напомнил, что такая процедура переговоров была инициирована в 2017 году. Тогда была организована трехсторонняя комиссия с участием Минздрава, ФАС и Минпромторга, на базе которой регуляторы предлагали производителям рассмотреть возможности для снижения цен, уточнил он. Однако, отметил Мартыненко, отсутствие необходимой законодательной базы не позволяло закрепить результаты и использовать дополнительные возможности.

Маргарита Грошева

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