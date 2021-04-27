Дочерняя компания «АлФармы» инвестирует 365 млн рублей в производство дженериков в Московской области

Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области АО «Алтегра» (дочерняя структура фармкомпании «АлФарма») намерен вложить 365 млн рублей в разработку технологий производства дженериков и стерильных порошков для приготовления растворов. В портфеле компании «АлФарма» из дженериков есть Дорипенем и Амоктам (амоксициллин + сульбактам). Новый резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна» в Московской области АО «Алтегра» (дочерняя структура фармкомпании «АлФарма») намерен вложить 365 млн рублей в разработку технологий производства дженериков и стерильных порошков для приготовления растворов. В портфеле компании «АлФарма» из дженериков есть Дорипенем и Амоктам (амоксициллин + сульбактам).

«Целью проекта компании «Алтегра» является разработка технологий производства лекарственных препаратов, как дженериков (не обладающих патентной защитой), так и инновационных, разработки которых будут запатентованы в форме стерильных порошков для приготовления растворов», – рассказали в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Фармацевтическая компания «АлФарма» специализируется на научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах в области изыскания перспективных антибиотиков. В 2017-2018 годах компания зарегистрировала антибактериальные препараты цефалоспоринового ряда III и IV поколения в России на основании данных локальных доклинических и клинических исследований – Кларуктам (цефотаксим + сульбактам) и Максиктам (цефепим + сульбактам).

Кларуктам предназначен для лечения инфекционно-воспалительных заболеваний – инфекций центральной нервной системы, нижних дыхательных путей и лор-органов, гонореи, перитонита, сепсиса, интраабдоминальных инфекций, эндокардита, болезни Лайма (боррелиоз), инфекций на фоне иммунодефицита. Максиктам применяется для лечения инфекций нижних дыхательных путей, включая пневмонию и бронхит, мочевыводящих путей, включая пиелонефрит.

По данным СПАРК-Интерфакс, АО «Алтегра» зарегистрировано в Московской области в марте 2021 года. Компания занимается производством лекарств и материалов, применяемых в медицинских целях. Бенефициаром и директором компании является Ольга Турчанинова. ООО «АлФарма» зарегистрировано в Москве в 2012 году. Компания занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. На 50% компания принадлежит Дмитрию Прокопенко, еще на 50% – Станиславу Сидорову. Выручка компании в 2020 году составила 2,5 млрд рублей, чистая прибыль – 565,8 млн рублей.

Резидент ОЭЗ «Дубна» «ВестМедГрупп» в феврале 2021 года объявил об увеличении объема инвестиций в производство комплексных систем медицинского газоснабжения и палатного оборудования для жизнеобеспечения пациентов под брендом Caduceus на 809 млн рублей. Денежные средства запланировали направить на расширение площади объектов производства медизделий – с 5 тысяч кв. м до 10 тысяч кв. м.

Фото: naukograd-dubna.ru

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