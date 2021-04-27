«Нанолек» вложит 5 млрд рублей в расширение портфеля препаратов к 2025 году

«Нанолек» в течение трех лет планирует инвестировать более 5 млрд рублей в собственное производство полного цикла вакцин на заводе в Кировской области и центр разработки биотехнологических препаратов в Москве. К 2025 году компания намерена увеличить портфель вакцин в три раза и начать поставку некоторых из них для Нацкалендаря профилактических прививок (НКПП). «Нанолек» в течение трех лет планирует инвестировать более 5 млрд рублей в собственное производство полного цикла вакцин на заводе в Кировской области и центр разработки биотехнологических препаратов в Москве. К 2025 году компания намерена увеличить портфель вакцин в три раза и начать поставку некоторых из них для Нацкалендаря профилактических прививок (НКПП).

В НКПП на данный момент входят два препарата от «Нанолек» – инактивированная вакцина от полиомиелита Полимилекс и комбинированная вакцина Пентаксим (держателем регудостоверения является Sanofi) для профилактики дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и заболеваний, вызванных гемофильной палочкой.

В этом году «Нанолек» планирует начать первую фазу клинических исследований вакцины от вируса папилломы человека (ВПЧ). Разработка препарата ведется совместно с научно-производственной компанией «Комбиотех». Вакцина от ВПЧ будет включена в НКПП не ранее 2024 года.

Также «Нанолек» ведет разработку собственной вакцины от COVID-19, пока она находится в фазе доклинических испытаний. В марте 2021 года министр здравоохранения Михаил Мурашко анонсировал включение вакцин от COVID-19 в НКПП.

В стадии ранней разработки находится молекула вакцины для профилактики опоясывающего лишая, который вызывает вирус герпес зостер. Информацию еще о двух новых вакцинах, над которыми ведется работа, компания пока не раскрывает. Продолжается совместный с Sanofi проект по трансферу производства вакцины против менингококковой инфекции, известной под ТН Менактра.

Планируется, что все эти вакцины выйдут на рынок к 2024 году. На 2022 год запланирован выход на рынок 13-валентной вакцины от «Нанолек» против пневмококковой инфекции, входящей в НКПП.

В сентябре 2020 года правительство утвердило Стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней до 2035 года, согласно которой российские предприятия должны к 2025 году обеспечить полный цикл производства вакцин для НКПП и Календаря прививок по эпидпоказаниям. Единственным поставщиком отечественных вакцин для НКПП является «Нацимбио».

«Нанолек» – российская биофармацевтическая компания, ранее принадлежавшая ГК «Роснано». С августа 2019 года «Нанолек» является самостоятельной компанией, ее сооснователи Михаил Некрасов и Виктор Христенко являются генеральным директором и президентом компании соответственно. По данным СПАРК-Интерфакс, выручка «Нанолека» за 2020 год составила 12,3 млрд рублей, чистая прибыль – 502,8 млн рублей.

Фото: sechenov.ru

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