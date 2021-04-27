«Московский эндокринный завод» запустил производство глазных капель «Фенилэфрин»

«Московский эндокринный завод» начал производство глазных капель «Фенилэфрин», зарегистрированных Минздравом России 9 апреля 2021 года (регистрационное удостоверение № ЛП-006921). Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Препарат «»Фенилэфрин», капли глазные 2,5%» (МНН фенилэфрин) относится к фармакотерапевтической группе α — адреномиметиков. При местном применении в офтальмологии он вызывает расширение зрачка, улучшает отток внутриглазной жидкости и сужает сосуды конъюнктивы. Фенилэфрин обладает выраженным стимулирующим действием на постсинаптические α-адренорецепторы, оказывает очень слабое воздействие на β-адренорецепторы сердца.

Применяются капли при иридоциклите, диагностическом расширения зрачка, проведении провокационного теста у пациентов с узким углом передней камеры глаза и подозрением на закрытоугольную глаукому, синдроме «красного глаза» и в других случаях.

Лекарственный препарат обладает вазоконстрикторным действием, подобным действию норэпинефрина (норадреналина), при этом у него практически отсутствует хронотропное и ионотропное воздействие на сердце. Вазопрессорный эффект фенилэфрина слабее, чем у норадреналина, но является более длительным. Вызывает вазоконстрикцию через 30-90 секунд после инстилляции, длительность — 2-6 часов. После инстилляции фенилэфрин сокращает дилататор зрачка и гладкие мышцы артериол конъюнктивы, тем самым вызывая расширение зрачка. Мидриаз наступает в течение 10-60 мин после однократной инстилляции 2,5% раствора фенилэфрина и сохраняется в течение 2 часов. Мидриаз, вызываемый фенилэфрином, не сопровождается циклоплегией.

Ввод в гражданский оборот первых коммерческих серий препарата «Фенилэфрин, капли глазные 2,5 %», произведенных ФГУП «Московский эндокринный завод», планируется в мае 2021 года.

gxpnews