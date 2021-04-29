Началась вторая фаза клинических испытаний препарата «МИР-19»

В России началась вторая фаза клинических исследований препарата «МИР-19», разработанного Институтом иммунологии ФМБА. Ожидается, что препарат будет зарегистрирован к концу лета.

Вторая фаза клинических испытаний препарата для профилактики и лечения коронавирусной инфекции «МИР-19» на пациентах с коронавирусом началась в России. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова в эфире программы «Док-ток» на Первом канале.

«Первая фаза [клинических испытаний] закончена, препарат безопасный и хорошо переносится. И началась вторая фаза [исследований] уже на пациентах с ковидом», — сказала она (цитата по ТАСС).

По словам Скворцовой, по завершении второй фазы клинических испытаний можно будет приступить к регистрации препарата.

ФМБА планирует зарегистрировать препарат к концу лета. По словам Скворцовой, поначалу этого препарата не будет в аптеках, он будет применяться только в ЛПУ.

Патент на комбинированное лекарственное средство «МИР-19» для профилактики или лечения коронавирусной инфекции, вызываемой SARS-CoV-2 получил Институт иммунологии ФМБА. Аббревиатура МИР расшифровывается как «малая интерферирующая РНК», сообщается на сайте ФМБА.

Препарат предназначен для ингаляционного или интраназального введения.

Фото: пресс-служба ФМБА

pharmvestnik