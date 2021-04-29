Сердечно-сосудистая программа могла повлиять на аптечные продажи отдельных лекарств

В 2020 году госзакупки 23 МНН из групп сердечно-сосудистых лекарств и антикоагулянтов выросли в три раза в рублях. В аптеках динамика этих лекарств замедлилась: если в 2019 году продажи выросли на 35% в рублях по сравнению с 2018 годом, а в 2020 году – на 23% по сравнению с 2019 годом.

Основной объем 23 МНН из групп сердечно-сосудистых лекарств и антикоагулянтов реализуется на аптечном рынке. Согласно данным AlphaRM, в 2020 году продажи этих препаратов в рознице составили 86 млрд руб. Госзаказчики на них потратили 23,7 млрд руб.

С 2020 года в России на амбулаторное лекарственное обеспечение нельготных категорий граждан, перенесших острые сердечно-сосудистые события, из федерального бюджета выделяется 10,2 млрд руб. По программе закупается 23 МНН из групп сердечно-сосудистых лекарств и антикоагулянтов.

Амиодарон, Амлодипин, Апиксабан, Аторвастатин, Ацетилсалициловая кислота, Бисопролол, Гидрохлоротиазид, Гидрохлоротиазид, Дабигатрана этексилат, Изосорбида мононитрат, Индапамид, Клопидогрел, Лаппаконитина гидробромид, Лозартан, Метопролол, Моксонидин, Периндоприл, Пропафенон, Ривароксабан, Симвастатин, Соталол, Тикагрелор и Эналаприл.

Благодаря программе резко выросли закупки перечисленных препаратов. Если в 2019 году на них потрачено 7,5 млрд бюджетных рублей, то в 2020 году уже более 23 млрд руб.

В 2020 году чаще всего закупали бета-аденоблокаторы (МНН бисопролол,метапролол, соталол) – более 14 млн упаковок, препараты понижающие уровень холестерина/триглицерида (МНН аторвастатин, симвастатин) – 12 млн упаковок, и ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (МНН периндоприл, эналаприл).

Елена Калиновская

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