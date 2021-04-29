Россия направляет Индии 200 тыс. упаковок фавипиравира и другую помощь

Россия направляет в Индию гуманитарную помощь в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу. МЧС доставит 22 тонн груза, в том числе 200 тыс. упаковок фавипиравира, аппараты ИВЛ и другое оборудование. Также РФПИ договорился с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз «Спутника V».

Минпромторг совместно с российскими предприятиями подготовил груз медицинского оборудования и лекарственных средств для отправки в Индию. В качестве гуманитарной помощи будет передано в том числе 200 тыс. упаковок «Коронавира» (МНН фавипиравир), изготовленного ГК «Р-Фарм». Груз будет доставлен самолетами МЧС, сообщает пресс-служба Минпромторга.

«В состав гуманитарного груза вошли установки, вырабатывающие кислород из атмосферного воздуха (концентраторы кислорода), а также 75 аппаратов искусственной вентиляции легких и прикроватные мониторы. Все это — высокотехнологичное оборудование российского производства. Надеемся, что наша техника поможет индийским врачам спасать жизни людей. Кроме того, индийской стороне передается 200 тыс. упаковок зарекомендовавшего себя при лечении COVID-19 противовирусного препарата «Фавипиравир», — отметил министр Денис Мантуров.

Всего рейсами МЧС России будет доставлено более 22 тонн груза, в том числе 20 единиц оборудования для выработки кислорода, 75 аппаратов искусственной вентиляции легких, 150 медицинских мониторов и 200 тыс. упаковок лекарственных препаратов. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин после телефонного разговора с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как сообщает пресс-лужба Кремля, по линии Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) достигнута договоренность с индийскими компаниями о производстве до 850 млн доз «Спутника V». Выпуск планируется начать в мае этого года. Индия в апреле одобрила российскую вакцину, став 60-й страной, где договорились о применение препарата.

По данным Минздрава Индии, суточный прирост заразившихся коронавирусом бьет рекорды почти неделю. За последние сутки в стране выявили 360,9 тыс. инфицированных.

Фото: mchs.gov.ru

Ринат Васбеев

pharmvestnik