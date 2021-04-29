Выручка Eli Lilly увеличилась на 16% за I квартал 2021 год

Доходы Eli Lilly увеличились на 16% в I квартале 2021 года, достигнув показателя в 6,8 млрд долл., из которых 810 млн долл. принесли продажи препаратов от COVID-19. Компания прогнозирует в 2021 году выручку в размере 26,6–27,6 млрд долл.

Американская фармацевтическая компания Eli Lilly опубликовала результаты работы за I квартал 2021 финансового года. Общая выручка производителя препаратов составила 6,8 млрд долл., что на 16% больше по сравнению с I кварталом 2020 года. Это обусловлено ростом объема продаж на 17%.

Компания отметила получение доходов в размере 810,1 млн долл. с продаж моноклональных антител от COVID-19 bamlanivimab и etesevimab, получивших одобрение на применение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США. Продажи bamlanivimab оказались под угрозой во время I квартала после того, как FDA прекратило его распространение в качестве самостоятельного средства для лечения в прошлом месяце из-за его малоэффективности против новых вариантов коронавируса. Впоследствии антитело начали применять в комбинации с etesevimab.

«Все ниже становится потребность в препаратах от COVID-19 благодаря вакцинам, сдерживающим распространение вируса в США», — сообщил главный исполнительный директор Eli Lilly Дэвид Рикс в интервью CNBC.

Главными продуктами Eli Lilly, показавшими рост продаж, стали такие лекарственные средства, как Trulicity (от диабета 2-го типа), Verzenio (против метастатического рака молочной железы), Olumiant (от ревматоидного артрита), Tyvyt (от болезни Ходжкина), Emgality (для лечения мигреней), Jardiance (от диабета 2-го типа), Retevmo (от немелкоклеточного рака легкого, различных форм рака щитовидной железы), Cyramza (от рака желудка и аденокарциномы гастроэзофагеального перехода) и Taltz (от бляшечного псориаза). Они составили примерно 46% от общей выручки за I квартал 2021 года.

Кроме того, в этом квартале были оглашены положительные данные испытаний препаратов tirzepatide для лечения диабета 2-го типа, donanemab для борьбы с болезнью Альцгеймера, mirikizumab против язвенного колита и baricitinib от алопеции.

В то же время чистая прибыль на акцию снизилась на 7%, с 1,6 до 1,49 долл.

Компания прогнозирует, что ее выручка в 2021 году составит от 26,6 млрд до 27,6 млрд долл., а продажи противоковидных терапий принесут производителю от одного до 1,5 млрд долл.

Владимир Заболотских

pharmvestnik