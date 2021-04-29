AliExpress Россия займется онлайн-продажей лекарств

AliExpress Россия открывает новую категорию с аптечным ассортиментом по принципу click and collect. Покупатели смогут забронировать товары онлайн и выкупить их в аптеке.

AliExpress Россия откроет аптечную витрину лекарственных средств под бронь, сообщает пресс-служба компании. Ассортимент, включающий более 15 тыс. наименований, представлен сервисом «Все аптеки».

Аптечная витрина будет размещена в разделе «Есть!» мобильного приложения. Для заказа во всех городах России будут доступны лекарственные препараты, БАД, аптечная косметика, медицинские изделия и приборы. Помимо лекарств пользователи смогут заказать БАД, аптечную косметику, медицинские изделия и приборы.

Как заявили в компании, AliExpress Россия делает большую ставку на фармацевтические направление, а именно категорию «Красота и здоровье», которая за год выросла на 378% по количеству заказов.

AliExpress Россия – совместное предприятие Alibaba Group, Mail.ru Group, МегаФона, Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) в сфере электронной социальной коммерции в России и СНГ. Компания создана 31 мая 2019 года.

AliExpress – крупнейшая в России и СНГ онлайн-платформа по продаже товаров широкого спроса из России, Китая и других стран мира. На площадке зарегистрированы десятки миллионов продавцов и производителей из России, Испании, Италии, Турции и Китая.

Фото: aliexpress.ru

Руслан Мавлиханов

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