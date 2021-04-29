В 2020 году Минздрав пересмотрел цены на 11 препаратов из-за рисков дефектуры

Минздрав России в 2020 году издал 26 приказов об установлении цены на препараты, используемые при COVID-19. Это коснулось восьми препаратов с МНН: гидроксихлорохин, гепарин натрия, преднизолон, парацетамол, аброксол, эноксапарин натрия, цефтриаксон, метилпреднизолон. Также пересмотрены цены на 11 препаратов из-за рисков дефектуры.

Минздрав России опубликовал доклад об итогах работы отрасли в 2020 году и о планах на 2021 год, в том числе о лекарственном обеспечении отдельных категорий пациентов.

В 2020 году объем бюджетных средств по программе ВЗН составил 61 808 582,0 тыс. руб., заключены госконтракты на поставку лекарств на сумму 61 808 580,1 тыс. руб.

Для централизованной закупки медицинских иммунобиологических препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок в 2020 году предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 26 642 491,4 тыс. руб., госконтракты заключены на 100% этих средств.

Для централизованной закупки АРВП, предназначенных для обеспечения лиц, инфицированных ВИЧ, в том числе в сочетании с вирусами гепатитов В и С, на 2020 год из бюджета направлено 27 252 069,0 тыс. руб. Минздрав заключил госконтракты на сумму 27 252 068,9 тыс. руб.

Охват обезболиванием неинвазивными наркотическими анальгетиками нуждающихся пациентов в 2020 году составил 93%.

В 2020 году Минздрав перерегистрировал все предельные отпускные цены производителей на лекарственные препараты, включенные в Перечень ЖНВЛП .

В рамках реализации постановления Правительства № 441 Минздрав издал 26 приказов об установлении цены на препараты, используемые при COVID-19. Это коснулось восьми препаратов с МНН: гидроксихлорохин, гепарин натрия, преднизолон, парацетамол, аброксол, эноксапарин натрия, цефтриаксон, метилпреднизолон.

Из-за риска дефектуры в соответствии с постановлением правительства № 1771 перерегистрированы предельные отпускные цены производителей на лекарственные препараты: «Ломустин», «Азатиоприн», «Этопозид», «Винкристин», «Дакарбизин», «Пеницилламин», «Вакцина для профилактики полиомиелита», «Циклофосфамид», «Аллопуринол», «Сульфасалазин», «Атропин».

За 2020 выдано 26 разрешений на временное обращение препаратов, не имеющих в России зарегистрированных аналогов.

Задачи министерства на 2021 год по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями:

наполнение Федерального регистра граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания и его функциональная доработка;

формирование перечней лекарственных препаратов и имплантируемых медицинских изделий;

трансформация Федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в части лекарственного обеспечения;

гармонизация российского законодательства в сфере обращения медицинских изделий с правом ЕЭК для обеспечения перехода к единому рынку медицинских изделий с 01.01.2022;

подготовка предложений в ЕЭК по дистанционному инспектированию (аудиту) системы менеджмента качества производства медицинских изделий (по аналогии организации инспектирования GMP согласно правилам ЕЭК);

подготовка законопроекта «Об обязательных требованиях к обращению медицинских изделий»;

установление возможности использования сайтов агрегаторов в целях предоставления удобного способа заказа лекарственных препаратов;

нормативно-правовое регулирования назначения лекарственных препаратов, в том числе в форме электронного документа (изменение требований к электронным рецептам, назначение лекарственных препаратов инкурабельным больным);

совершенствование лекарственного обеспечения незарегистрированными лекарственными препаратами, содержащими наркотические средства и психотропные вещества, в части установления возможности перераспределения между субъектами поставленной за счет средств федерального бюджета партии лекарственных препаратов;

проработка вопроса о пересмотре критериев включения лекарственных препаратов в перечень подлежащих предметно-количественному учету;

цифровизация Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС).

Елена Сидорова

pharmvestnik