Аптечные сети увеличили страховые лимиты

За 2020 год страховые компании изменили свое отношение к фармацевтическому бизнесу. Отрасль попала в поле их интересов на фоне падения других секторов экономики. В результате большинство аптечных сетей смогли получить или увеличить страховые лимиты. Розничные компании, не предоставляющие гарантии, дистрибьюторы считают близкими к закрытию или продаже.

В первой половине 2020 года страховые компании и некоторые банки выказывали настороженную позицию по отношению к фармбизнесу. Об этом рассказал генеральный директор ФК «Гранд Капитал» Денис Ременяко в ходе сессии «Трансформация коммерческого сегмента» форума лидеров фармацевтического рынка России (организован Advantix Pharma), передает корреспондент «ФВ».

«Не везде мы наблюдали объективное отношение к фармотрасли. Удивляла информация от страховщиков, что нужно снизить лимит на ту или иную аптечную сеть в связи с неблагополучной обстановкой в стране», — пояснил он.

Когда покупателям стали «резать» страховые лимиты, «Гранд Капитал» приступил к выбору нового страхового партнера. В результате ситуация сложилась так, что фармкомпания выбрала нового партнера и сохранила прежнего, найдя лучший вариант сотрудничества.

«Наши клиенты смогли увеличить свои лимиты, а те, кто никогда не имел, получили их. Это заслуга нашего финансового депаратамента и признак того, что страховщикам теперь крайне интересно работать с фармой. В 2020 году страховые компании испугались, что все остальные рынки близки к обрушению, и обратили пристальное внимание на нашу отрасль», — отметил Ременяко.

Сейчас 99% клиентов в базе «Гранд Капитала» имеют то или иное обеспечение: страховой продукт, поручительство, банковскую гарантию или безрегрессный факторинг.

«И практика показала, что если аптечная сеть рассказывает, какая она замечательная, но не может дать поручительство или банковскую гарантию, это означает, что в самое ближайшее время сеть продастся или закроется», — резюмировал Денис Ременяко.

Ольга Коберник

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