Apteka.ru признана лучшим онлайн-сервисом российской фармотрасли

Сайт бронирования и заказа товаров аптечного ассортимента Apteka.ru стал победителем престижной фармацевтической премии «Платиновая унция» в номинации «Онлайн-сервис». Награждение состоялось 22 апреля.

В этом году премия «Платиновая унция» присуждалась уже в 21 раз. Лидеров фармацевтической отрасли выбирал экспертный совет, в который входят топ-менеджеры крупнейших фармацевтических компаний, первые лица государственных органов управления здравоохранением, а также представители профильных общественных организаций.

Особенностью премии в 2021 году стало учреждение новой номинации — «Онлайн-сервис». И первая же статуэтка победителя в новой категории досталось ресурсу Apteka.ru. Завоевав большинство голосов представителей авторитетного экспертного совета.

Сервис Apteka.ru активно развивается. Подчеркнули в компании. Так, в 2020 году его товарооборот вырос на 46%, а количество скачиваний фирменного приложения для смартфонов в первом квартале 2021 года превысило 6,5 миллиона. Переход на новую версию сайта и сокращение времени доставки заказов сделали Apteka.ru еще более удобным и актуальным сервисом для населения.

Получение престижной премии «Платиновая унция» «еще раз подчеркнуло лидирующее положение онлайн-сервиса поиска и заказа товаров аптечного ассортимента Apteka.ru на российском фармрынке».

Материал партнера: АО НПК «Катрен»

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