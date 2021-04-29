Фармрозница пожаловалась на «негативно выдающийся» первый квартал

Дистрибьюторы и аптечные сети обсудили падение продаж за прошедший период 2021 года. Снижение спроса, которое произошло в других отраслях экономики в год пандемии, коснулось и фармрозницы. Участники рынка отмечают, что в 2019 году отклонения в спросе не столь существенны.

Первый квартал в 2021 году стал кризисом обесценивания товарного запаса, рассказал коммерческий директор ЦВ «Протек» Борис Попов в ходе сессии «Трансформация коммерческого сегмента» форума лидеров фармацевтического рынка России (организован Advantix Pharma), передает корреспондент «ФВ». Попов пояснил, что «Протек» вошел в 2021 год с большой товарной массой, которая еще больше увеличилась в связи с изменением спроса.

«Первый квартал стал негативно выдающимся, особенно на фоне великолепно прошедшего четвертого квартала 2020 года. Произошла серьезная коррекция спроса. Причем не столь важным стало снижение уровня продаж, как изменение их профиля», — отметил Попов.

Он не исключил возникновения кризиса неплатежей в мае–августе 2021 года, который может коснуться как дистрибьюторов, так и производителей. «У рынка есть запас прочности, но он быстро заканчивается. Позитив 2020 года тает на глазах», — резюмировал Борис Попов. Эксперт выразил надежду, что спад продаж, произошедший во время первой волны COVID-19, научил всех участников товарной цепи, как выживать в непростых условиях.

«Первый квартал научил нас тому, что любые исторические сценарии развития рынка нужно ставить под сомнение», — резюмировал Попов.

Пик кризиса неплатежей уже был пройден в марте–апреле 2021 года, отметил генеральный директор ФК «Гранд Капитал» Денис Ременяко. «Многие сети создавали запасы в январе и феврале, надеясь на хороший сезон. После этого серьезной волны неплатежей не произошло, — пояснил он. — Мы только в первом квартале столкнулись с тем, с чем другие отрасли живут весь прошлый год».

С ним согласился генеральный директор аптечной сети «36,6» Александр Кузин. «Если сравнивать 2021 год не с прошлым годом, а с 2019-м, то никаких существенных сдвигов в спросе не произошло. Мы отмечаем лишь отклонения в сезонности: в марте мы отмечали падение продаж на 35%, а в апреле — такой же прирост».

Ольга Коберник

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