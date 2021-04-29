MSD выдала индийским фармкомпаниям добровольную лицензию на экспериментальный препарат от COVID-19

Merck, известная за пределами США и Канады как MSD, заключила с пятью индийскими фармацевтическими компаниями неэксклюзивные добровольные лицензионные соглашения на производство и продажу лекарственного средства от COVID-19 – molnupiravir (MK-4482), на данный момент находящегося в стадии клинических испытаний (КИ). Компания также поставит в Индию средства индивидуальной защиты и оборудование для производства медицинского кислорода. Merck, известная за пределами США и Канады как MSD, заключила с пятью индийскими фармацевтическими компаниями неэксклюзивные добровольные лицензионные соглашения на производство и продажу лекарственного средства от COVID-19 – molnupiravir (MK-4482), на данный момент находящегося в стадии клинических испытаний (КИ). Компания также поставит в Индию средства индивидуальной защиты и оборудование для производства медицинского кислорода.

Molnupiravir – это экспериментальный противовирусный препарат для терапии COVID-19 у негоспитализированных пациентов с подтвержденным диагнозом. В настоящее время проводится III фаза КИ препарата. Его разработку MSD ведет совместно с Ridgeback Biotherapeutics.

Добровольная лицензия на производство и продажу лекарственного средства была выдана индийским Cipla, Dr. Reddy’s, Emcure Pharmaceuticals, Hetero Labs и Sun Pharmaceutical. По условиям соглашения эти компании смогут продавать molnupiravir как в Индии, так и за ее пределами – в страны с низким и средним уровнем дохода.

MSD также выделит $5 млн на поставку в Индию аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), масок, перчаток и антисептиков для рук.

Ранее российская фармкомпания «Фармасинтез» сообщила, что готова поставить в Индию до 1 млн упаковок дженерика ремдесивира – Ремдеформа, используемого в борьбе с COVID-19. Американская Gilead Sciences – патентообладатель оригинального препарата под ТН Веклури – заявила, что предоставит Индии не менее 450 тысяч флаконов своего ремдесивира.

В среду, 28 апреля, МИД РФ объявил о том, что Россия направит гуманитарную помощь в Индию.

«Руководством Российской Федерации принято решение в духе дружбы и особо привилегированного стратегического партнерства между Россией и Индией и в целях борьбы с резким ростом заболеваемости новой коронавирусной инфекцией направить в Индию срочным рейсом МЧС России крупную партию помощи, включающей кислородные концентраторы, аппараты ИВЛ, антиковидные препараты и другие необходимые медицинские и лекарственные средства», – сообщается на сайте ведомства.

В последние дни в Индии наблюдается крупнейшая вспышка заболеваемости COVID-19, там было установлено несколько антирекордов подряд по числу заразившихся за сутки. По данным на 28 апреля, в Индии выявлено 17,99 млн заболевших (+360 927 за последние сутки, 2,9 млн активных случаев), выздоровели 14,8 млн человек (+261 151), умерли 201 187 пациентов (+3 293).