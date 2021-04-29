Курский завод шприцев «Эскулап» признан банкротом

Арбитражный суд Курской области признал банкротом завод по производству шприцев «Эскулап» по иску ПАО «Пересвет». Исковые претензии банка составили 186,6 млн рублей, в компании введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Арбитражный суд Курской области признал банкротом завод по производству шприцев «Эскулап» по иску ПАО «Пересвет». Исковые претензии банка составили 186,6 млн рублей, в компании введено конкурсное производство сроком на шесть месяцев.

«Эскулап» получил иск о банкротстве от банка в июле 2020 года. В декабре этого же года Арбитражный суд Курской области ввел на предприятии процедуру наблюдения.

Помимо требований «Пересвета», в перечень кредиторов включена Федеральная налоговая служба (ФНС) с объемом претензий 15,3 млн рублей, которая ранее добивалась банкротства «Эскулапа».

ФНС подала соответствующий иск в октябре 2019 года, поводом для инициирования процедуры стала задолженность по налогам и платежам во внебюджетные фонды в размере 6,6 млн рублей, не погашенная в трехмесячный срок. При этом общий размер долга «Эскулапа» перед ФНС на тот момент составлял 120,4 млн рублей. В июле 2020 года Арбитражный суд Курской области отказал в банкротстве, посчитав, что при обращении с заявлением о признании должника банкротом по упрощенной процедуре ФНС должна была представить доказательства фактического прекращения деятельности должника. При этом «Эскулап» фактически продолжил хозяйственную деятельность, а также представил в суде данные о частичном погашении долга перед ФНС третьим лицом – ООО «Агрокомплекс «Юбилейный».

Компания «Эскулап» основана в 1993 году и сначала работала как дистрибьютор медизделий. С 2006 года на базе компании запущено производство 12 видов трехкомпонентных инъекционных шприцев объемом от 1 до 150 мл. Кроме того, компания выпускает одноразовые стерильные иглы. Максимальная мощность линии составляет 200 млн шприцев в год. За 2018-2019 годы производитель получил 25 исков на общую сумму 88 млн рублей, однако большую часть из них удалось урегулировать в досудебном порядке.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Эскулап» на 58% принадлежит Валерию Букину, долями в 28% и 14% владеют Тамара Букина и Евгений Букин соответственно. С ними же аффилирована страховая компания «Росмедстрах-К», а также агропромышленные и строительные компании в Калужской, Московской и Курской областях. В 2020 году «Эскулап» выручил 11,66 млн рублей, чистый убыток составил 40,51 млн рублей.