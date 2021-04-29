Сбер готовит открытие аптек в банковских отделениях

Сбер планирует в тестовом режиме открыть аптеки в своих банковских отделениях и намерен развивать собственные марки дженериков, сообщает ТАСС со ссылкой на первого зампреда правления Сбербанка Льва Хасиса.

«Мы планируем сейчас провести пилоты по открытию физических Сбер Еаптек на площадях наших отделений банков и если мы увидим, что нашим клиентам понравится возможность совместить поход в банк с тем, чтобы заглянуть в аптеку, то мы это будем расширять. И за счет того, что мы будем предоставлять помещение для аптеки на очень льготных условиях, она сможет предлагать более низкие цены», — сказал Хасис.

Также Хасис отметил, что компания будет работать над развитием дженериков, цены на которые будут доступными.

Топ-менеджер Сбербанка добавил, что одним из направлений по увеличению доступности лекарств станет возможность их дозированной продажи.

«Мы будем очень активно работать с производителями лекарств и с нашими сервисами здравоохранения, чтобы оптимизировать фасовки лекарств. Это позволит дать возможность клиентам покупать не большие флаконы, а ровно столько, сколько нужно и прописал врач», —отметил он.

Сбер Еаптека — один из главных игроков рынка электронной продажи и доставки безрецептурных лекарств. В октябре Сбербанк и группа компаний «Р-фарм» подписали соглашение о совместной покупке пакета акций компании Еаптека и инвестициях в ее развитие.

gxpnews