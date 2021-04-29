«Такеда Россия» начала производство полного цикла орфанного препарата икзасомиб

Компания «Такеда Россия» запустила производства полного цикла инновационного препарата «Нинларо» (икзасомиб) на своем заводе в Ярославле, сообщает фармпроизводитель.

Это лекарственное средство — собственная разработка компании, выпускается в форме капсул. Препарат показан в комбинации с леналидомидом и дексаметазоном для пациентов с множественной миеломой, получивших как минимум одну линию предшествующей терапии.

Лекарство было зарегистрировано в России в 2017 году, выведено на российский рынок в 2018 году и имеет статус орфанного препарата. В апреле 2021 года комиссия Минздрава России по формированию перечней лекарственных препаратов рекомендовала иксазомиб к включению в федеральную программу высокозатратных нозологий (ВЗН).

«Компания «Такеда» работает в России уже 28 лет. Все эти годы мы стремились повысить доступность инновационных препаратов и новых методов лечения для российских пациентов, а также выступали надежным инвестиционным партнером государства. Проект по локализации производства в России инновационного орфанного лекарственного препарата для пациентов с множественной миеломой является ярким тому подтверждением.

Общий объем инвестиций в локализацию составил 590 млн руб., а созданные производственные мощности позволяют удовлетворять потребность России и стран ЕАЭС в этом препарате. А значит, еще больше пациентов с множественной миеломой смогут получить необходимую им терапию», — сказала на церемонии открытия производства президент компании «Такеда Россия» Елена Карташева.

«Онкологические заболевания занимают второе место среди причин смертности граждан России, в связи с чем повышение доступности медицинской помощи и современной терапии больным с онкологическими заболеваниями – одно из ключевых направлений деятельности министерства здравоохранения Российской Федерации. Благодаря реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», в 2020 году нам удалось добиться снижения смертности от онкологических заболеваний в стране более чем на 1,5%, несмотря на высокую нагрузку на систему здравоохранения во время пандемии», — отметил в видео-приветствии к участникам церемонии министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

Он добавил, что Минздрав делает все, чтобы и дальше повышать доступность и эффективность диагностики и лечения онкологических заболеваний вне зависимости от места проживания каждого конкретного пациента.

«Локализация производства качественных и эффективных лекарственных препаратов на территории нашей страны является важнейшим этапом обеспечения лекарственной безопасности, позволяет повысить доступность лечения и обеспечить бесперебойность поставок. Помимо этого, технологический трансфер производства современных препаратов способствует развитию фармацевтической промышленности и развитию ее экспортного потенциала», — сказал Мурашко.

«»Такеда» является одной из лидирующих фармацевтических компаний мира, и этим по праву гордится Япония. Я искренне рад тому, что японская компания будет производить в России лекарство, которое поможет сохранить жизнь и здоровье многих россиян», — отметил чрезвычайный и полномочный посол Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки.

В ходе открытия нового производства руководство завода «Такеда Россия» в Ярославле также подписало Меморандум о совместных действиях, направленных на развитие профессионального образования в Ярославской области в сфере высокотехнологичного производства твердых и жидких лекарственных форм в соответствии с российским и международным стандартами GMP. Документ, отражающий намерения «Такеда Россия» и Ярославского государственного медицинского университета по обмену лучшими практиками в области высокотехнологичного производства лекарственных средств, подписали ректор университета Алексей Павлов и директор завода «Такеда Россия» в Ярославле Крис Бутткус.

gxpnews