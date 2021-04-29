Merck представила данные о безопасности и эффективности препарата против РС «Мавенклад»

Научно-технологическая немецкая компания Merck представила новые данные, полученные в рамках подисследования MAGNIFY-MS, демонстрирующие специфический паттерн восстановления количества клеток иммунной системы у пациентов с рецидивирующим рассеянным склерозом (РРС), принимающих препарат «Мавенклад» (кладрибин в таблетках). Новая информация свидетельствует о способности бороться с инфекциями, а также вырабатывать защитные антитела после вакцинации. Данные были представлены на ежегодной конференции Американской академии неврологии (AAN) 2021 года, которая прошла в онлайн-формате 17-22 апреля.

В рамках исследования MAGNIFY-MS уменьшение количества B-клеток памяти происходило уже через месяц после начала приема препарата с сохранением минимального уровня до одного года, тогда как количество наивных B-клеток, необходимых для выработки антител после вакцинации, начинало восстанавливаться практически сразу. Ранее опубликованные данные исследования MAGNIFY-MS указывали на то, что у пациентов, получающих терапию «Мавенкладом», может формироваться иммунный ответ на вакцины против гриппа и ветряной оспы, независимо от количества лимфоцитов.

«Результаты, представленные на конференции Американской академии неврологии, углубляют наше понимание того, как «Мавенклад» влияет на иммунную систему и как он может оказывать терапевтическое действие у больных рассеянным склерозом в процессе восстановлении количества клеток, обеспечивающих иммунный ответ, — отметил доктор медицины, глава департамента неврологии Института трансляционной неврологии при Вестфальском университете Мюнстера (Германия)Хайнц Виндл. — Эти важные данные свидетельствуют о том, что, возможно, помимо предотвращения обострений и прогрессирования рассеянного склероза, у пациентов, принимающих «Мавенклад», одновременно будет формироваться необходимый иммунный ответ на вакцинацию. В настоящее время эти данные представляют особое значение».

Кроме того, независимое исследование, недавно проведенное доктором медицины Анат Ахирон (FAAN, Израиль) опубликованное в журнале Therapeutic Advances in Neurological Disorders, показало, что у пациентов, принимавших препарат, вырабатывались антитела к COVID-19 после получения мРНК-вакцины производства Pfizer/BioNTech спустя 4,4 месяца после окончания приема. У всех 23 пациентов с ремиттирующим рассеянным склерозом, принимавших препарат и привитых мРНК-вакциной Pfizer/BioNTech, сформировались антитела SARS-COV-2 IgG с медианой титра антител на уровне 7.0, (положительный титр антител >1.1), что сопоставимо как с группой сравнения больных рассеянным склерозом, не получавших иммуномодулирующих препаратов, так и со здоровыми. Дополнительно никаких новых сигналов по безопасности после первой и второй дозы вакцины Pfizer/BioNTech у пациентов с РС, ранее принимавших препарат, не обнаружено, согласно публикации в Multiple Sclerosis Journal.

«Для нас крайне важно, чтобы в период глобальной пандемии больные, получающие терапию препаратом «Мавенклад», смогли жить максимально нормальной жизнью, — отметил доктор медицинских наук, глава отдела развития медицинского подразделения компании Merck Дэнни Бар-Зохар. — Помимо удобства перорального приема, подтвержденной эффективности и хорошо изученной безопасности препарата, новые данные говорят о предварительных доказательствах того, что у таких пациентов может формироваться адекватный иммунный ответ после вакцинации от COVID-19, что является крайне важным».

Способность к формированию адекватного иммунного ответа имеет решающее значение, поскольку люди, живущие с хроническими заболеваниями, по всему миру подвергаются рискам, связанным с пандемией COVID-19.

gxpnews