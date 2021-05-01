«Вектор» заявил о признании «ЭпиВакКороны» эффективной от всех штаммов COVID-19

Разработанная центром «Вектор» вакцина «ЭпиВакКорона» эффективна против всех штаммов коронавируса. Об этом заявила зам. гендиректора центра по научно-методической работе и международному сотрудничеству Татьяна Непомнящих, сообщает «Интерфакс».

«Мы постоянно отслеживаем, анализируем, смотрим, в каких районах (S-белка коронавируса) появляется мутация. И в настоящее время в области наших пептидов используемых мутаций не обнаружено», — сказала Непомнящих.

Накануне глава Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сообщал, что вакцина «Спутник V» эффективна против индийского штамма коронавируса. При этом в ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора отмечали, что в России не зарегистрирован этот штамм.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой на заседании Совета законодателей 27 апреля, в 54 регионах найдены новые штаммы коронавируса – британский и южноафриканский.

Григорий Дубов

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