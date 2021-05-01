Турция объявила о заключении контракта на поставку 50 млн доз «Спутника V»

Поставки российской вакцины в Турцию начнутся в мае. Согласно договоренности РФПИ и турецкой фармкомпании Viscoran İlaç, в ближайшие месяцы в Турции начнется производство «Спутника V».

Глава турецкого Минздрава Фахреттин Коджа объявил, что Турция заключила контракт на поставку 50 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», пишет Reuters. Об этом также сообщается на странице «Спутника V» в Twitter.

Первую партию вакцин Турция получит в мае, всего поставки ожидаются в течение полугода. По словам министра, Турция находится на последней стадии выдачи разрешения на экстренное использование «Спутника V».

Накануне стало известно, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и турецкая фармкомпания Viscoran İlaç договорились о выпуске «Спутника V» в Турции. Производство препарата стартует в ближайшие месяцы на нескольких предприятиях.

По данным на 27 апреля, вакцина «Спутник V» зарегистрирована в 62 странах.

Фото: mil.ru

Григорий Дубов

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