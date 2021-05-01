Pfizer приобрела компанию Amplyx для борьбы с устойчивыми к препаратам грибками

Pfizer приобрела частную компанию Amplyx Pharmaceuticals, которая разрабатывает новые методы борьбы с устойчивыми к препаратам грибками. Основной препарат Amplyx под названием fosmanogepix может стать первым препаратом нового класса на рынке за последние 20 лет.

Компания Pfizer приобрела Amplyx Pharmaceuticals, которая занимается разработкой препаратов против устойчивых к лекарственным средствам грибков, пишет Reuters. Издание сообщает, что для пациентов со слабой иммунной системой существуют только три класса противогрибковых препаратов и устойчивость микроорганизмов к ним растет.

Разрабатывать такие лекарственные средства дорого, а рентабельность у них низкая, добавляет Reuters. Поэтому на рынке остается все меньше эффективных препаратов, при этом грибки продолжают становиться все более опасными. Согласно данным, которые приводит издание, к 2050 году «супербактерии» будут уносить жизни 10 млн человек в год.

«COVID-19 показал миру, как выглядят инфекционные заболевания, на лечение которых закрывают глаза», — прокомментировал сделку представитель Pfizer Пол Ванденбруке.

У Amplyx есть перспективный препарат под названием fosmanogepix, который в случае одобрения может стать первым препаратом совершенно нового класса на рынке за 20 лет. В целом Pfizer давно действует на этом рынке. В июле прошлого года компания внесла 100 млн долл. в Фонд действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам (AMR), чей общий капитал составляет 1 млрд долл.

Также в октябре прошлого года Pfizer закрыла сделку с Arixa Pharmaceuticals. Компания производит перспективный пероральный антибиотик нового поколения.

В начале года «ФВ» сообщал, что компания Ineos, занимающаяся производством химической продукции, пожертвовала 135,9 млн долл. Оксфордскому университету на создание исследовательского института, который займется разработкой антибиотиков, предназначенных для борьбы с «супербактериями».

Николай Соколов

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