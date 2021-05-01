Фармрозница обеспокоена войной за потребителя со стороны агрегаторов

Участники фармрынка обеспокоены приходом компаний с многомиллиардными оборотами, которые не ставят целью получение прибыли. Конкурировать с онлайн-гигантами будет сложно, а предлагаемое регуляторами ограничение доли рынка для сетей может лишь усугубить положение.

Монополия фармрынка на реализацию аптечных товаров разрушена. Об этом заявил в ходе сессии «Трансформация коммерческого сегмента» Форума лидеров фармацевтического рынка России (организован Advantix Pharma) генеральный директор АСНА Александр Шишкин, передает корреспондент «ФВ». «За потребителя идет война, в которую вступили все игроки, включая Яндекс, получивший бессрочную лицензию, Сбер. Ситуация стремительно меняется», — сказал он.

Участников рынка волнует появление игроков, которые благодаря многомиллиардным оборотам не ставят целью получение прибыли в фармрознице, отметил генеральный директор ФК «Гранд Капитал» Денис Ременяко. «Будет тяжело конкурировать с участниками, которые работают только для того, чтобы занять определенную долю рынка», — пояснил он.



Шишкин добавил, что фармтовары — обязательная часть потребительской корзины, за которую борются гиганты.

Развитию онлайн-формата будет способствовать и ограничение доли рынка аптечных сетей, предлагаемое законодателями, считает генеральный директор «ИРИС» Галина Орлова. «По сути, это дискриминация крупных аптечных сетей. Онлайн-сервисы продолжат увеличивать свою долю на территории нашего присутствия до максимально возможной — это может быть и 60%, и 70%. Это ковровая дорожка для онлайн-аптек: получается, что государство лоббирует их интересы», — сказала она.

Ольга Коберник

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