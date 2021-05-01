Цены на лекарства в I квартале больше всего выросли в Тамбовской области

Розничные цены на лекарства в первом квартале 2021 года выросли на 9,4% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года. Эти данные международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza приводит «РГ». Цены на лекарства выросли во всех регионах России. А в 78 из 85 динамика подорожания обогнала инфляцию (она составила 5,5%). То есть в среднем лекарства перегнали ее в 1,7 раза, что стало рекордным за последние шесть лет.

Лидеры по росту цен на лекарства:

Тамбовская область – 18,3%; Адыгея – 16,9%; Брянская область – 15,5%; Карачаево-Черкесия – 14,7%; Еврейская автономная область – 14,1%; Амурская область – 14,1%; Магаданская область – 14%; Краснодарский край – 13,8%; Ставропольский край – 13,7%; Дагестан – 13,4%.

В своем исследовании аналитики использовали данные Росстата об индексе потребительских цен на 53 лекарства, в том числе и относящиеся к жизненно необходимым и важнейшим. Сильнее всего подорожали противовирусные и антибактериальные препараты, средства для нормализации работы кишечника, успокоительные и другие медикаменты, пользующиеся повышенным спросом в период пандемии коронавируса.

Больше, чем лекарства, в первом квартале этого года среди непродовольственных товаров подорожали только ювелирные изделия, отмечается в исследовании.

Между тем, по данным Росстата, рост цен на медикаменты в марте по сравнению с февралем составил 0,32%. Средние цены на лекарства, входящие в Перечень ЖНВЛП, снизились на 0,3%. Лекарства, не входящие в этот перечень, стали дороже на 0,9%.

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